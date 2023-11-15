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台電第二波小額綠電上架開賣　首增10萬度商品

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台電示意圖。報系資料照
台電示意圖。報系資料照

為協助企業接軌國際邁向淨零碳排，並提供國內企業多元綠電選擇，台電再次與經濟部標準檢驗局聯手合作，今日於經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心綠電媒合平台第二次上架綠電商品。

台電表示，協助小額綠電需求企業買到所需綠電是這次持續推動小額綠電銷售計畫的核心目標，為兼顧及回應市場需求，除了原「1萬度」、「5萬度」商品持續上架之外，綜合首次競標結果與建議，第二批將新增「10萬度」商品，歡迎有綠電需求的企業，把握機會參與競標購買，本次競標到24日截止，只有十天。

台電說明，因應國際淨零碳排趨勢，國內企業對綠電及憑證的需求也日益增加，為讓企業可以買到所需要的綠電以及協助企業開始學習進行再生能源管理，經綜合參考第一次綠電銷售媒合結果，以及多場實體與線上說明會企業建議，「1萬度」、「5萬度」商品本次持續上架，並新增「10萬度」的綠電商品，3款商品搭配「1年期」及「5年期」，六種組合共有193件綠電商品投入綠電市場交易，不僅提供國內企業更多元綠電選擇，讓國內綠電市場交易更加活絡，也協助台灣企業滿足國際供應鏈要求，提升公司企業形象，落實ESG永續發展。

台電進一步說明，本次購買方式與首批標售方式相同，企業須先到綠電媒合平台註冊及登入T-REC會員後，即可選擇1個電號，依企業自身需求評估投標價格進行出價及填寫志願序，最終售價將透過平台媒合作業程序決定，預計於2024年開始轉供。

台電表示，首批得標的47家企業，目前已陸續與台電各區處密切聯繫進行簽約。針對企業關心首批得標後是否能參與本次標售，台電指出，11月6日首批得標的47個電號不得再參與本次投標，但首批得標的統一編號，如果還有其他電號，則可以另一個電號購買本批商品。

綠電 台電 2024

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