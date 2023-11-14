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綠電聲聲急！第二波綠電競標改鎖定科技業 推「10萬度」大包裝

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電將在明日下午舉辦線上說明會，第二波綠電競標商品預訂明日上架，11月24日買方出價截止，29日決標。圖／聯合報系資料照片
台電將在明日下午舉辦線上說明會，第二波綠電競標商品預訂明日上架，11月24日買方出價截止，29日決標。圖／聯合報系資料照片

台電第二波小額綠電明(15)日上架。有鑑於第一波競標成效未如預期，經濟部台電調整策略，第二波競標改鎖定對綠電較有急迫需求的製造業大廠，尤其是科技業，因此於原規畫「1萬度」、「5萬度」之外，將新增「10萬度」大包裝商品，搭配年限最長仍維持五年。

台電將在明日下午舉辦線上說明會，第二波綠電競標商品預訂明日上架，11月24日買方出價截止，29日決標。

經濟部官員表示，為讓有綠電需求的大廠能及早取得綠電，經濟部已請全國工業總會、台灣半導體協會（TSIA）、台北市電腦商業公會（TCA）、台灣顯示器暨應用產業協會（TPSA）、台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）及台灣電路板協會（TPCA）等公協會，向旗下廠商廣發英雄帖，台電預訂明日下午、於競標開始前先舉辦線上說明會，向業界說明。

經濟部規畫小額綠電競標，原本是為解決中小企業買不到綠電窘境，但第一波小額綠電標售結果發現，五成來自製造業，其中不少機械大廠，中小企業只占二成；此外，投標商品中也以「5萬度5年期」的長期穩定型商品最受產業界歡迎。

經濟部評估，很多企業對於綠電需求及價格還在觀望，認為等到2026年歐盟碳邊境調整機制（CBAM）正式上路，綠電需求才會比較迫切。現階段對綠電有較急迫需求還是大廠，尤其是科技業，因此決定調整第二波競標策略。

台電表示，第二波將瞄準對綠電需求較急迫的大廠推出大包裝，除了原規畫「1萬度」、「5萬度」之外，將新增「10萬度」商品，搭配年期維持「一年、三年、五年」，最長為五年。此外，原訂第二波上架4000萬度綠電將會大幅下修。

首批小額綠電競標有50家企業參與，最後47家得標，投標金額大致落在每度4.9元至5.5元之間，符合光電市場市價。第二批小額綠電商品今上架，有綠電需求的企業可上綠電媒合平台投標購買。

綠電 經濟部 台電

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