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台灣大總座林之晨：看好AI在電信客服和內部知識管理應用

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
台灣大哥大（3045）總經理林之晨預期，5G將續扛電信業成長動能、新創產業依然很活躍。展望2024年，林之晨呼籲電信業者應更積極消除與科技業隔閡。 （本報系資料庫）
台灣大哥大（3045）總經理林之晨預期，5G將續扛電信業成長動能、新創產業依然很活躍。展望2024年，林之晨呼籲電信業者應更積極消除與科技業隔閡。 （本報系資料庫）

2023「Yahoo財經投資趨勢高峰會」 (Yahoo Finance Invest)」今(14)日在亞太地區登場。美國《Yahoo財經》執行編輯Brian Sozzi越洋連線專訪台灣大哥大（3045）總經理林之晨，身兼AppWorks董事長暨合夥人，林之晨預期，5G將續扛電信業成長動能、新創產業依然很活躍。展望2024年，林之晨呼籲電信業者應更積極消除與科技業隔閡。

Yahoo財經投資趨勢高峰會今年以「創新與融合：拓展新未來」為主軸，探討該如何充分把握未來的商業趨勢，包含AI、5G和金融科技，跟上瞬息萬變的科技發展脈動。

林之晨表示，5G是近兩年推動電信業成長的關鍵，未來兩三年內也預計會是產業的一大助力。林之晨看好AI在電信業有很多應用方式，會帶來最大影響的方向是客服業務，以及內部的知識管理等。不過相較於AI，基於區塊鏈或是Web3概念，發展去中心化的商業模式，更可能為電信業帶來改革性的變化。

展望2024年，林之晨表示，台灣大正積極處理與台灣之星的整併，接下來的兩年間，目標會是讓整併過程順暢，讓整合後的平台更大，以打造出「科技電信（Telco+Tech）」，讓公司在接下來的五到十年間能有更多成長動能，這是電信部分首要目標。

對於AppWorks事業，林之晨表示，觀察目前新創產業依然很活躍，即便目前經濟狀態處在熊市，還是有許多決意要打造新一代企業的創業家，AppWorks已將竭盡所能地成為這些年輕創業家的助力。林之晨也強調，電信業者應該更積極投入科技業，而不是單純發展基礎建設。身為兩間公司CEO，這樣的機會相當難能可貴；如果能消弭這兩個產業間的隔閡，證明給其他電信業跟新創公司看，對一般使用者跟企業客戶來說都是好消息。

主持人問林之晨，怎樣可以成為好的創業家？林之晨說，他1999年與朋友首度創業，隔年就遇上了網路泡沫化、那斯達克崩盤，但他們立刻轉型為B2B的業務，兩年後轉為獲利。但失敗的教訓給了他很好的一課，他笑說，創業如果能經歷所有的挫折，撐過考驗挺過來，就會變成好的創業家。

林之晨 創業 2024

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