影／王美花：綠電交易活絡 價格會越來越合理

中研院上午舉行去碳燃氫混氫發電技術發布會，蔡英文總統、經濟部長王美花出席，王美花針對能源議題接受媒體訪問表示，相關的離岸風電廠都陸續在建置當中，所以綠電會一直增加，第一個會增加量體，第二個就是再生能源的種類越來越多，不僅是離岸風電也包括太陽光電，太陽光電因為業界需求，現在也越來越多把太陽光電直接賣給產業界，綠電越多，這樣的交易越活絡，價格就會越來越合理。

蔡英文總統也表示肯定去碳燃氫混氫發電技術，她強調淨零排放是全世界的目標，也是台灣的目標，國發會去年2050淨零排放路徑中，科技研發是能源轉型的基礎之一。中研院與台電結合雙方技術，讓台灣在減少碳排、對抗全球暖化的路上又前進一大步。

中研院上午舉行去碳燃氫混氫發電技術發布會，此技術可裂解天然氣以去除其中的碳，僅燃燒其中的氫。記者葉信菉／攝影 中研院上午舉行去碳燃氫混氫發電技術發布會，中研院長廖俊智（左）向蔡英文總統（右）展示去碳燃氫混氫發電技術成果。記者葉信菉／攝影

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