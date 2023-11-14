天然氣發電再進化 中研院與台電研發去碳燃氫發電機

為推動電力淨零，中研院與台電研發去碳燃氫，透過將天然氣以高溫裂解為氫氣與固態碳，讓天然氣裂解製氫燃燒，並串聯商用小型發電機組。台電表示，去碳燃氫技術整合國內第1套65kW混氫型微氣渦輪發電機，今年9月成已功混氫10%比例運轉發電，後續將與國內氣體製造商擴展應用規模，目標年底前於興達電廠氫氣混燒，以氫氣替代5%天然氣估算，每年可減少超過7千噸碳排放。

為符合非核家園政策，中央政府正積極邁向終止核電及發展天然氣發電，但天然氣仍產生碳排放，台電與中研院今日上午於台電綜合研究所樹林所區舉行「去碳燃氫發電技術發布會」，蔡英文總統、立委蘇巧慧、經濟部長王美花、台電代理董事長曾文生等人共同見證氫能技術發展。

相較目前國內積極推動的天然氣發電，在燃燒過程中仍會產生二氧化碳，需要經費碳捕捉封存。中研院與台電合作將天然氣分解成氫氣及固態碳，氫氣可用於燃燒發電且不產生二氧化碳，固態碳則可售出作為工業原料、建材、或是備用能源。

而目前天然氣發電每噸產生7700度電，總成本2萬2220元，收入卻僅2萬790元，等於不斷燃燒就不斷虧損。但去碳燃氫每噸發電4277度電，成本為1萬8101元，加上售出固態碳的收入後為1萬9048元，成為去碳燃氫的直接成本優勢。

去碳燃氫加上出售固態碳收入，將成為能賺錢的發電方式。圖／台電提供

台電指出，去碳燃氫是將天然氣以高溫裂解為氫氣與固態碳(碳黑)，該技術過去主要用於工業碳原料產製，近年國際淨零排放趨勢，德、美、澳等國相繼試驗將氫氣應用發電領域。

台電說明，去碳燃氫產製的氫氣可做為發電及工業使用，碳黑則可用於精密、高產值化工業生產原物料。該技術相較既有天然氣蒸汽重組技術，產氫過程所需能量減少近40%，且不會產生二氧化碳，然而過往因工程技術門檻較高，國際亦無商業化量產設備問世，此次與中研院合作，共同讓技術跨出實驗室，實質落地發出電力，更具減碳與經濟效益。

去碳燃氫技術將碳排放降至於零。圖／台電提供

台電表示，去碳燃氫技術整合國內第1套65kW混氫型微氣渦輪發電系統，今年9月成功以混氫10%比例運轉發電，後續中研院將與國內氣體製造商擴展應用規模，目標年底前於興達電廠燃氣機組氫氣混燒。未來在氫氣來源供應穩定、輸儲設施搭配完善，以氫氣替代5%天然氣估算，每年可減少超過7千噸碳排放量，未來更將視技術發展逐步提高混氫比例，進而推展至國內其餘電廠機組。

中研院與台電合作將天然氣分解成氫氣及固態碳，氫氣可用於燃燒發電且不產生二氧化碳，固態碳則可售出作為工業原料、建材、或是備用能源。圖／台電提供 中研院與台電研發去碳燃氫，透過將天然氣以高溫裂解為氫氣與固態碳，讓天然氣裂解製氫燃燒，並串聯商用小型發電機組。圖為示範模組。記者李定宇／攝影 中研院與台電研發去碳燃氫，透過將天然氣以高溫裂解為氫氣與固態碳，讓天然氣裂解製氫燃燒，並串聯商用小型發電機組。記者李定宇／攝影 中研院與台電研發去碳燃氫，透過將天然氣以高溫裂解為氫氣與固態碳，讓天然氣裂解製氫燃燒，並串聯商用小型發電機組。圖為示範模組。記者李定宇／攝影

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