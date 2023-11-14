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加國將輪值主席 外交部擬3方案 爭取入CPTPP

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導

台灣能否加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），明年成為關鍵。外交部表示，明年將由加拿大擔任輪值主席國，台灣必須掌握機會，外交部已對此擬定三項行動方案，爭取加入ＣＰＴＰＰ。

立法院外交及國防委員會昨審查明年度外交部預算，外交部長吳釗燮與相關官員列席備詢。外交部國際合作及經濟事務司司長連玉蘋答詢時指出，加拿大明年擔任ＣＰＴＰＰ輪值主席國，因此明年是台灣關鍵機會之窗，必須特別掌握這個時間。

她表示，外交部已擬定三項行動方案，首先是根據入會條件規定，明年將全面成立主談人非正式溝通管道，這是在成立工作小組前的第一步，必須與會員展開全面非正式溝通；第二，對於一些意見領袖會員，例如日本、加拿大、紐西蘭、澳洲、英國等國，台灣擬規畫意見領袖溝通團，與各會員國形塑出有利於台灣入會的模式與意見；最後，針對不友台的成員國，則持續透過商會、智庫、學術、產業等各項交流管道，營造有利於台灣的氛圍。

經貿官員指出，ＣＰＴＰＰ目前有十一個成員國。英國在今年七月的ＣＰＴＰＰ部長會議簽署加入，但入會尚未完成國內程序；中國大陸和台灣則先後在二○二一年九月申請入會。

外交部 加拿大 英國

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