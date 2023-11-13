台中水湳會展中心中央一毛都沒給？經濟部這樣說

台中市盧秀燕市長指稱中央對台中水湳國際會展中心在內的重要建設，一毛錢都沒有給。對此，經濟部今（13）日表示，經濟部跟市府的合作模式為，西側展館建設經費雙方已有協議，全由經濟部編列預算投入建設，顯然不是中央一毛錢都沒有給。

經濟部表示，「台中水湳國際會展中心西側展館」案是由經濟部出資，台中市政府提供土地並設定地上權70年給經濟部的合作開發模式，未來再採取共同分潤方式，由中央跟地方政府回收成本。

經濟部指出，規劃增加2,100個展覽攤位，以滿足台中地區重要產業聚落的展覽需求。本案的討論是因為，由原預估的42.52億元，因疫情期間營建物價成本大幅上升，必須進行工程的物調費用規劃。但無論是過去的42.52億，或是未來增加的預算，都是全數由經濟部編列預算支應，並不是中央一毛錢都沒有給。

經濟部強調，後續的討論，主要是在於總預算調整後，會影響後續的營運收益分配比例。在經濟部長王美花與貿易署持續與地方產業代表、中市府及中部地區立委持續溝通討論後，經濟部與中市府雙方已就營運收益分配比例計算方式，達成共識。

經濟部表示，中部地區為工具機產業重要聚落，對於促進出口所需要的展覽場地需求，經濟部將持續與業者溝通，確保未來持續推動的會展中心建設，能滿足業者的需求，也希望中央地方合力推動的建設，回歸政策本質。

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