街口投信：國際油價仍暫以大區間盤整看待

特斯拉今年前十月在中國一共交付高達77.1萬輛車，超越2022年全年。第3季財報並顯示，上海超級工廠年產能已從75萬輛擴至第3季度可達95萬輛以上。當特斯拉再度啟動馬斯克常說的「爆能」模式，台灣鏡頭廠，可望搭上熱潮，其中「光學界的鴻海」亞光，以及「手機鏡頭之王」大立光占據先機。 亞光被曾是世界最大的數位相機鏡片製造廠，在數位相機風生水起的2003至2010年，亞光的客戶涵蓋尼康（Nikon）、奧林巴斯（Olympus）、富士（Fujifilm）、理光（Rioh）等知名日系相機品牌，直到2007年蘋果發布第一台iPhone，3年後iPhone 4搭載500萬畫素鏡頭，智慧手機拍照年代席捲而來，數位相機市場大受衝擊後，亞光才不得不面臨典範轉移之戰。 亞洲光學董事長賴以仁描述，車用非球面模造玻璃非常難做，必須承受攝氏105度的高溫及負40度低溫，讓車主無論到沙漠或冰天雪地，鏡頭都能因應環境。但日本理光和亞光花了許久時間共同研發、合作，終於通過車廠驗證。...

2023-11-13 10:00