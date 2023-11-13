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街口投信：國際油價仍暫以大區間盤整看待

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信表示，雖然油價近期疲軟，不過並未脫離今年第2季價格高低範圍，在OPEC積極減產與美國逐步回補SPR（戰略儲油）的情況下，仍暫以大區間盤整看待，可關注本周將公布10月美國與歐元區CPI數據，將可能影響美聯儲於12月利率會議決策。

國際油價上周受到中國大陸貨物與服務出口衰退超過市場預期、與歐盟區PMI數據疲弱影響，雖然上周四後，陸續受OPEC+宣布延續減產相關消息反彈，整周累計仍下跌約4%，扭轉以哈戰爭以來的避險行情。

需求方面，大陸由於年底出口配額限制，大陸煉油廠的開工率從第3季後開始下降，並且要求沙烏地阿拉伯減少12月原油供應量。EIA 11月最新報告將美國2023年原油消費年均增長量由增加10萬桶／日下修為減少30萬桶／日；並下修美國人均汽油消費量1%。OPEC將於下周召開會議討論2024年產量政策，市場預期OPEC可能延續減產以維持油價。

國際油價 OPEC

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