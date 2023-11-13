快訊

天氣轉涼口乾舌燥喝了水還是口渴？中醫建議「1類水果」解燥

影／逾8萬人一起High！Coldplay開唱周遭住家地震 「有進入侏羅紀世界的錯覺」

特斯拉Cybertruck「這項」訂購條款限制 違者可能被求償163萬元

中市控重要建設中央沒給錢 經濟部：與事實不符

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台中市長盧秀燕替立委黃健豪站台時火力全開，痛批台中的三大建設都是台中自己出錢。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕替立委黃健豪站台時火力全開，痛批台中的三大建設都是台中自己出錢。記者黃寅／攝影

台中市盧秀燕市長指稱中央對台中水湳國際會展中心在內的重要建設，1毛錢都沒有給，經濟部回應表示，事實是經濟部跟市府的合作模式為，西側展館建設經費雙方已有協議，全由經濟部編列預算投入建設，顯然不是中央1毛錢都沒有給。

經濟部說明，「台中水湳國際會展中心西側展館」案，是由經濟部出資，台中市政府提供土地並設定地上權70年給經濟部的合作開發模式，未來再採取共同分潤方式，由中央跟地方政府回收成本。

經濟部指出，規劃增加2100個展覽攤位，以滿足台中地區重要產業聚落的展覽需求。本案的討論是因為，由原預估的42.52億元，因疫情期間營建物價成本大幅上升，必須進行工程的物調費用規劃。但無論是過去的42.52億，或是未來增加的預算，都是全數由經濟部編列預算支應，並不是中央1毛錢都沒有給。

經濟部強調，後續的討論，主要是在於總預算調整後，會影響後續的營運收益分配比例。在王部長與貿易署持續與地方產業代表、中市府及中部地區立委持續溝通討論後，經濟部與中市府雙方已就營運收益分配比例計算方式，達成共識。

經濟部表示，中部地區為工具機產業重要聚落，對於促進出口所需要的展覽場地需求，經濟部將持續與業者溝通，確保未來持續推動的會展中心建設，能滿足業者的需求，也希望中央地方合力推動的建設，回歸政策本質，不要被政治口水扭曲。

延伸閱讀

高中生模聯培訓！盧秀燕指如果侯柯受訓「藍白合會更順利」 全場大笑

為什麼台中3大建設中央1毛不給？ 林佳龍：選不對人走不對路

跑攤說掀口水戰！盧秀燕批不跑攤「怎了解民意」 林靜儀：跑了好幾千場

3大建設中央1毛不給 盧秀燕大怒：現任立委在睡覺？咱比別人卡細漢？

相關新聞

電動車新局／「光學界鴻海」亞光拚車用鏡頭商機 靠特斯拉爆能迎來春天

特斯拉今年前十月在中國一共交付高達77.1萬輛車，超越2022年全年。第3季財報並顯示，上海超級工廠年產能已從75萬輛擴至第3季度可達95萬輛以上。當特斯拉再度啟動馬斯克常說的「爆能」模式，台灣鏡頭廠，可望搭上熱潮，其中「光學界的鴻海」亞光，以及「手機鏡頭之王」大立光占據先機。 亞光被曾是世界最大的數位相機鏡片製造廠，在數位相機風生水起的2003至2010年，亞光的客戶涵蓋尼康（Nikon）、奧林巴斯（Olympus）、富士（Fujifilm）、理光（Rioh）等知名日系相機品牌，直到2007年蘋果發布第一台iPhone，3年後iPhone 4搭載500萬畫素鏡頭，智慧手機拍照年代席捲而來，數位相機市場大受衝擊後，亞光才不得不面臨典範轉移之戰。 亞洲光學董事長賴以仁描述，車用非球面模造玻璃非常難做，必須承受攝氏105度的高溫及負40度低溫，讓車主無論到沙漠或冰天雪地，鏡頭都能因應環境。但日本理光和亞光花了許久時間共同研發、合作，終於通過車廠驗證。...

中市控重要建設中央沒給錢 經濟部：與事實不符

台中市盧秀燕市長指稱中央對台中水湳國際會展中心在內的重要建設，1毛錢都沒有給，經濟部回應表示，事實是經濟部跟市府的合作模...

APEC年會本週登場 台雙邊會談聚焦半導體爭取入CPTPP

APEC年會本週登場，在疫情、地緣政治催化下，台灣站在全球風頭浪尖上，預料各國將積極爭取與台灣進行半導體產業合作。行政院...

美企業獲利回升 復甦可望延續至2024上半年

富蘭克林證券投顧表示，儘管聯準會主席鮑爾重申未來將持續「謹慎」行事，但也對於目前的利率水準是否夠高且足以打壓通膨並沒有信...

日圓大貶值 謝金河：安倍第1支箭出現 物價沒比台灣貴

日圓大貶值，國際觀光客紛紛湧入日本。財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「日本再起？從淺草看起」一文，他表示，安倍生前射岀的3...

總統：明年挹注健保200億

蔡總統昨（12）日出席「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」指出，除了明年透過疫後特別預算挹注健保20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。