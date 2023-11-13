總統：明年挹注健保200億

經濟日報／ 記者楊文琪／台北報導
蔡總統12日出席「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」。記者林伯東／攝影
蔡總統12日出席「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」。記者林伯東／攝影

蔡總統昨（12）日出席「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」指出，除了明年透過疫後特別預算挹注健保200億元，政府也將盤點健保資源，未來每年至少200億元穩定挹注健保，繼續提升醫事人員待遇。而《醫療事故預防及爭議處理法》明年即將上路，期盼建立醫療爭議處理機制，降低醫病雙方困擾。

蔡總統指出，從團結防疫到恢復正常生活，醫療照護體系也面臨人力、從業環境、薪資待遇等不同挑戰。這幾個月來，她已經和賴清德副總統、行政院長陳建仁有過密集討論，除了明年透過疫後特別預算挹注健保200億元外，也將盤點健保資源，希望從後年起，每年有至少200億元穩定財源挹注健保，用來提升醫事人員的待遇，特別是要照顧最基層、最辛苦的醫事人員。

她進一步指出，大家很關注的《醫療事故預防及爭議處理法》明年就要上路。對於相關子法的立法上，全聯會更是提供許多寶貴意見。期盼透過《醫預法》的施行，建立起醫療爭議處理機制，有效降低醫病雙方的困擾。

針對蔡總統致詞表示，明年度將以疫後特別預算挹注200億元，以健保改善醫療環境；衛生福利部長薛瑞元說明，明年度C肝藥物、愛滋藥物等大約100億元以往在健保範圍的項目，將改以公務預算支應，再加上額外挹注健保的100億元公務預算，兩者合計共200億元可以投入改善醫事人員的待遇。

薛瑞元表示，明年度200億元使用細節還在規劃當中，強調改善待遇的醫療從業人員包含放射師以及醫檢師等。

行政院長陳建仁前一日出席「2023臺灣醫學週-臺灣聯合醫學會學術演講會」時，也證實明年投入經費，提升醫事人員待遇及加給。陳揆指出，蔡總統認為全民健保制度不應在「血汗醫護」的基礎上發展，而應透過完善健保給付制度，給予醫事人員足夠尊重，並請衛生福利部及中央健康保險署研議如何審慎結合公務預算與健保資源，並投入更多公務預算在公共衛生、預防保健等項目，讓醫事人員獲得更好薪資待遇。

健保給付 醫師 薪資

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