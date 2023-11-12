台電小額綠電 製造業最愛買
為滿足中小企業對綠電需求，台電在今年底前分兩批釋出小額綠電，在標檢局綠電媒合平台公開標售，採「價高者得」。第一波已於六日決標，第二波則將於十五日上架，將瞄準對綠電需求較急迫的大廠推出大包裝，除了原規畫的「一萬度」、「五萬度」之外，也將新增「十萬度」商品。
台電原本規畫年底前分兩批釋出共五千萬度小額綠電銷售，但第一波上架一千萬度，規畫三百六十個商品，僅五十家廠參與、四十七家業者得標，沒有預期中熱烈，因此，原訂第二波上架的四千萬度將會大幅下調。
第二波競標規畫推出綠電大包裝，除了原先規畫「一萬度」、「五萬度」之外，新增「十萬度」；搭配年限原為「一、三、五年期」，台電表示，正在考慮拉長年期。
根據第一波小額綠電標售結果，首批投標用戶以北部企業居多、占比超過六成，以用戶類型來看，製造業用戶占比超過五成，不過，中小企業只占其中的二成，反映出目前綠電需求主要還是來自大廠，另也有批發零售業、以及一家金融保險業參與；而在此次投標的商品中，也以「五萬度五年期」的長期穩定型商品，受到產業界廣泛歡迎。
簡言之，目前對綠電有較急迫需求的還是在大企業，尤其是科技業，因此台電決定調整小額綠電銷售，將推出較大包的「十萬度」，搭配長年期商品，以符合大廠需求。
經濟部觀察，首次小額綠電標售成果不如預期，部分企業對自身綠電需求、價格是否划算正在密切觀察，因此未能即時參與第一次競標，也有部分企業認為，等到二○二六年歐盟碳邊境調整機制（CBAM）正式上路，綠電需求才會比較迫切；另外，也有部分年度用電量較大的大型企業評估目前暫無急迫性，或小包裝綠電商品數量不符需求等因素，還在持續觀望與評估當中。
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