日本台灣展 牽成8500萬美元商機
二○二三年日本台灣形象展昨日閉幕，首度在日本辦理的台灣形象展，此次以智慧永續生活願景為主題，以食、衣、住、行、娛樂、醫療情境，展出台灣業者在數位轉型、綠色轉型領域的技術和產品，促成商機八千五百萬美元。
台日產業合作關係超過半個世紀，經濟部長王美花先前指出，隨著台灣產業轉型發展高科技事業，與日本產業成為策略合作夥伴，進階發展5G、AIoT創新應用、汽車電子等關聯產業，共同發展數位轉型合作商機，打造安全可信賴的供應鏈體系。
外貿協會董事長黃志芳也表示，全球都在積極尋求解決方案，台灣宣布二○五○淨零碳排的國家目標，日本政府也規畫「Society 5.0」、「二○五○日本綠色成長戰略」等政策來應對，此次展覽主軸主要展現台灣企業如何透過數位轉型、綠色轉型，走入智慧永續生活。
此次的日本台灣形象展，展覽三天共吸引超過兩萬人次參觀，就連東京都知事小池百合子都來參觀了元太電子紙公車站牌系統、微笑單車等低碳生活新趨勢展品，並對國立故宮博物院透過數位科技將宋朝郭熙早春圖化為互動體驗裝置，頻頻稱奇。
為強化台日兩國產業合作，此次展覽也辦理了台日半導體產業合作論壇、AI暨元宇宙創新合作論壇等兩場產業論壇，由於全球半導體產業未來將高速成長，台灣擁有其他國家難以複製的半導體生態圈，台日將合作提升兩國在半導體產業的全球影響力，而AI暨元宇宙創新合作論壇也由重量級講師及創新業者輪番分享AI、元宇宙的新趨勢，顯示台日業界的高度關注與期待。
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