快訊

台中藍白合示範區玩真的 兩黨合作站台、募款水乳交融

Coldplay唱完！換高捷站長唱 候車旅客大喊安可

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本台灣展 牽成8500萬美元商機

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

二○二三年日本台灣形象展昨日閉幕，首度在日本辦理的台灣形象展，此次以智慧永續生活願景為主題，以食、衣、住、行、娛樂、醫療情境，展出台灣業者在數位轉型、綠色轉型領域的技術和產品，促成商機八千五百萬美元。

台日產業合作關係超過半個世紀，經濟部長王美花先前指出，隨著台灣產業轉型發展高科技事業，與日本產業成為策略合作夥伴，進階發展5G、AIoT創新應用、汽車電子等關聯產業，共同發展數位轉型合作商機，打造安全可信賴的供應鏈體系。

外貿協會董事長黃志芳也表示，全球都在積極尋求解決方案，台灣宣布二○五○淨零碳排的國家目標，日本政府也規畫「Society 5.0」、「二○五○日本綠色成長戰略」等政策來應對，此次展覽主軸主要展現台灣企業如何透過數位轉型、綠色轉型，走入智慧永續生活。

此次的日本台灣形象展，展覽三天共吸引超過兩萬人次參觀，就連東京都知事小池百合子都來參觀了元太電子紙公車站牌系統、微笑單車等低碳生活新趨勢展品，並對國立故宮博物院透過數位科技將宋朝郭熙早春圖化為互動體驗裝置，頻頻稱奇。

為強化台日兩國產業合作，此次展覽也辦理了台日半導體產業合作論壇、AI暨元宇宙創新合作論壇等兩場產業論壇，由於全球半導體產業未來將高速成長，台灣擁有其他國家難以複製的半導體生態圈，台日將合作提升兩國在半導體產業的全球影響力，而AI暨元宇宙創新合作論壇也由重量級講師及創新業者輪番分享AI、元宇宙的新趨勢，顯示台日業界的高度關注與期待。

日本 半導體 宇宙

延伸閱讀

基金特蒐／野村日本策略 搶先機

台灣形象展日本閉幕 促成8500萬美元商機

日本沖繩縣知事將訪台 大陸駐日使館：堅決反對

身分不簡單！2女大生經營日本餐館 鄉民驚認出她爸是「台灣棒球名人」

相關新聞

台電小額綠電 製造業最愛買

為滿足中小企業對綠電需求，台電在今年底前分兩批釋出小額綠電，在標檢局綠電媒合平台公開標售，採「價高者得」。第一波已於六日...

日本台灣展 牽成8500萬美元商機

二○二三年日本台灣形象展昨日閉幕，首度在日本辦理的台灣形象展，此次以智慧永續生活願景為主題，以食、衣、住、行、娛樂、醫療...

引進10萬名印度移工？ 勞動部：年底前簽MOU 人數待談

台灣勞動力缺口越來越大，對此，將新增移工來源國，可望在年底前與印度簽署移工合作備忘錄。對於外媒報導指出，初步規畫開放從印...

經濟部撤SRF電廠進桃科推薦函 桃市府：請提供原推薦資料

桃園市立委黃世杰今天上午在臉書出示經濟部公文，內容說明撤銷先前3家SRF發電廠進駐桃科的推薦函（建議函），黃呼籲市府是桃...

台美租稅協定不只台積電受惠！ 金融授信投資盼利多

台美避免雙重課稅協定簽署可期，除赴美設廠的台積電等受惠，會計師表示，金融業授信、投資也將有2大利多，包含在美國參與聯貸，...

下個台灣奇蹟在哪？工研院探路

工研院深耕台灣產業五十年，昨舉辦「洞見未來 勾勒美好新境界」新書發表會，專家齊聚一堂，共同探討未來趨勢洞察，工研院也希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。