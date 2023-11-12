台電再推小額綠電競標 15日上架

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

為滿足中小企業對綠電需求，台電在今（2023）年底前分兩批釋出小額綠電，在標檢局綠電媒合平台公開標售，採「價高者得」。第一波已於6日決標；第二波則將於本周三（15日）上架，將瞄準對綠電需求較急迫的大廠推出大包裝，除原規畫「1萬度」、「5萬度」外，將新增「10萬度」商品，且搭配較長年期，有綠電需求業者，可參與競標。

台電原本規畫底前分兩批釋出共5,000萬度小額綠電銷售，但第一波上架1,000萬度，規畫360個商品，僅50家廠參與、47家業者得標，沒有預期中熱烈，因此原訂第二波上架4,000萬度將會大幅下調。

第二波競標規畫推出綠電大包裝，除了原規畫「1萬度」、「5萬度」之外，新增「10萬度」；搭配年限原為「一、三、五年期」，台電表示，正在考慮拉長年期。

根據第一波小額綠電標售結果，首批投標用戶以北部企業居多，占超過六成，並且主要為製造業用戶，占比超過五成，大小規模皆有。

據了解，中小企業只占二成，由此反映出，目前綠電需求還是主要來自大廠；另也有批發零售業、以及一家金融保險業參與。投標商品中也以「5萬度5年期」的長期穩定型商品，尤其受到產業界廣泛歡迎。

台電 保險

延伸閱讀

綠電自由化 企業購售電合約之法律指南

工總理事長苗豐強：產業買綠電 兩個難題 盼政府成立跨部會小組解決

台電金門區營業處寒冬送暖 捐12萬關懷弱勢

全台首檔STO！陽光伏特家發行「陽光綠益證券型代幣」

相關新聞

產業追蹤／企業揭露永續資訊 迎向淨零

為因應國際2050淨零碳排趨勢，國內外企業紛紛宣告減碳目標，並規劃其淨零轉型路徑。此外，國際許多非營利組織為加速推動產業...

台電再推小額綠電競標 15日上架

為滿足中小企業對綠電需求，台電在今（2023）年底前分兩批釋出小額綠電，在標檢局綠電媒合平台公開標售，採「價高者得」。第...

台電小額綠電 製造業最愛買

為滿足中小企業對綠電需求，台電在今年底前分兩批釋出小額綠電，在標檢局綠電媒合平台公開標售，採「價高者得」。第一波已於六日...

日本台灣展 牽成8500萬美元商機

二○二三年日本台灣形象展昨日閉幕，首度在日本辦理的台灣形象展，此次以智慧永續生活願景為主題，以食、衣、住、行、娛樂、醫療...

引進10萬名印度移工？ 勞動部：年底前簽MOU 人數待談

台灣勞動力缺口越來越大，對此，將新增移工來源國，可望在年底前與印度簽署移工合作備忘錄。對於外媒報導指出，初步規畫開放從印...

經濟部撤SRF電廠進桃科推薦函 桃市府：請提供原推薦資料

桃園市立委黃世杰今天上午在臉書出示經濟部公文，內容說明撤銷先前3家SRF發電廠進駐桃科的推薦函（建議函），黃呼籲市府是桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。