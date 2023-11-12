台電再推小額綠電競標 15日上架

為滿足中小企業對綠電需求，台電在今（2023）年底前分兩批釋出小額綠電，在標檢局綠電媒合平台公開標售，採「價高者得」。第一波已於6日決標；第二波則將於本周三（15日）上架，將瞄準對綠電需求較急迫的大廠推出大包裝，除原規畫「1萬度」、「5萬度」外，將新增「10萬度」商品，且搭配較長年期，有綠電需求業者，可參與競標。

台電原本規畫底前分兩批釋出共5,000萬度小額綠電銷售，但第一波上架1,000萬度，規畫360個商品，僅50家廠參與、47家業者得標，沒有預期中熱烈，因此原訂第二波上架4,000萬度將會大幅下調。

第二波競標規畫推出綠電大包裝，除了原規畫「1萬度」、「5萬度」之外，新增「10萬度」；搭配年限原為「一、三、五年期」，台電表示，正在考慮拉長年期。

根據第一波小額綠電標售結果，首批投標用戶以北部企業居多，占超過六成，並且主要為製造業用戶，占比超過五成，大小規模皆有。

據了解，中小企業只占二成，由此反映出，目前綠電需求還是主要來自大廠；另也有批發零售業、以及一家金融保險業參與。投標商品中也以「5萬度5年期」的長期穩定型商品，尤其受到產業界廣泛歡迎。

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