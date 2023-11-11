廢木材轉為再生能源 恆源綠能加碼擴建固體再生燃料廠
廢木材再利用廠商恆源綠能科技，看好「固體再生燃料」市場投資潛力，加上南投竹山廠的產能已供不應求，已規劃在南投、彰化等地投資擴建二座新廠，年產能分別為10萬公噸，目前正積極覓地中，將藉此建立國內最具規模的固體再生燃料生產基地。
恆源綠能看好固體再生燃料市場，目前除了收受建築模板、木棧板、廢棄家具邊角料、原木木材等廢材外，未來也規劃切入農業廢棄物，例如果樹枝條、菇包木屑等，不僅可解決農業廢棄物，還能廢物利用，製成固體再生燃料搶市。
恆源綠能董事長邱森玉表示，由於固體再生燃料的濕度穩定、可完全燃燒，加上均質化、儲存體積小，還可降低運輸成本，目前主要客戶群包括力鵬（1447）、力麗（1444）、正隆（1904）、永豐餘（1907）等紡織、造紙上市大廠。
恆源綠能南投竹山廠於2022年6月開始收受廢棄家具邊角料、原木木材，將原料破碎並篩選去除雜質後製作成木質顆粒，將廢材轉為再生能源使用，每年可製成顆粒約2.6萬公噸，是台灣重要且不可缺少的固體再生燃料製造商。
值得一提的是，在全台廢木材再利用廠商中，恆源綠能率先採用袋式負壓集塵系統、斥資近千萬打造負壓廠房，目前負壓集塵設備也已落成啟用。
邱森玉表示，啟用負壓集塵設備後，不僅能為台灣解決廢木材問題，還能大幅降低廠區內的落塵量，開啟另一番新氣象。
談到當初為何會砸重金打造負壓集塵設備時，邱森玉說，今年初，南投縣環保局稽查科來到恆源綠能進行降低粉塵逸散視察時，建議恆源綠能建置負壓廠房，才能有效減少粉塵量。
邱森玉指出，從討論到尋找設備廠商、投資興建，前後花費至少半年時間，如今終於啟用這座大型袋式負壓集塵系統，很感謝南投縣環保局官員的改善建議與指導。
邱森玉表示，袋式負壓集塵系統建造廠商為總昌機械，針對恆源綠能廠內環境量身訂做，此機台為收集SRF木質顆粒加工所產生的粉塵，讓廠房內的懸浮粉塵量大幅下降。
集塵設備換氣量高達每小時9萬立方米，每15分鐘把廠內空氣吸入過濾布管，將廠區內空氣過濾一次，讓廠區內外可以保有乾淨的空氣。
▪ 家庭月所得只增105元、房價漲5成 台中人還買得動？
▪ 套房唯一對外窗在浴室！洗完澡濕氣重 眾人力推「1招」解決
▪ 他看中1公寓開出金額差70萬 屋主不退讓原因曝光眾人吐嘈
▪ 藝人都來看了！北市新豪宅「台北之星」內部曝光 1戶要價4億
▪ 蚊蟲多還有灰塵！他質疑「陽台重要嗎」 過來人曝優點：大加分
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言