快訊

連日無公開行程…參選動向受矚 郭台銘今為「這事」低調現身

中職／徐若熙鬼神一戰哭了 葉總眼眶不知紅了多少回

廢木材轉為再生能源 恆源綠能加碼擴建固體再生燃料廠

經濟日報／ 記者宋健生/南投即時報導
恆源綠能董事長邱森玉表示，固體再生燃料可完全燃燒，還可降低運輸成本。記者宋健生/攝影
恆源綠能董事長邱森玉表示，固體再生燃料可完全燃燒，還可降低運輸成本。記者宋健生/攝影

廢木材再利用廠商恆源綠能科技，看好「固體再生燃料」市場投資潛力，加上南投竹山廠的產能已供不應求，已規劃在南投、彰化等地投資擴建二座新廠，年產能分別為10萬公噸，目前正積極覓地中，將藉此建立國內最具規模的固體再生燃料生產基地。

恆源綠能看好固體再生燃料市場，目前除了收受建築模板、木棧板、廢棄家具邊角料、原木木材等廢材外，未來也規劃切入農業廢棄物，例如果樹枝條、菇包木屑等，不僅可解決農業廢棄物，還能廢物利用，製成固體再生燃料搶市。

恆源綠能董事長邱森玉表示，由於固體再生燃料的濕度穩定、可完全燃燒，加上均質化、儲存體積小，還可降低運輸成本，目前主要客戶群包括力鵬（1447）、力麗（1444）、正隆（1904）、永豐餘（1907）等紡織、造紙上市大廠。

恆源綠能南投竹山廠於2022年6月開始收受廢棄家具邊角料、原木木材，將原料破碎並篩選去除雜質後製作成木質顆粒，將廢材轉為再生能源使用，每年可製成顆粒約2.6萬公噸，是台灣重要且不可缺少的固體再生燃料製造商。

值得一提的是，在全台廢木材再利用廠商中，恆源綠能率先採用袋式負壓集塵系統、斥資近千萬打造負壓廠房，目前負壓集塵設備也已落成啟用。

邱森玉表示，啟用負壓集塵設備後，不僅能為台灣解決廢木材問題，還能大幅降低廠區內的落塵量，開啟另一番新氣象。

談到當初為何會砸重金打造負壓集塵設備時，邱森玉說，今年初，南投縣環保局稽查科來到恆源綠能進行降低粉塵逸散視察時，建議恆源綠能建置負壓廠房，才能有效減少粉塵量。

邱森玉指出，從討論到尋找設備廠商、投資興建，前後花費至少半年時間，如今終於啟用這座大型袋式負壓集塵系統，很感謝南投縣環保局官員的改善建議與指導。

邱森玉表示，袋式負壓集塵系統建造廠商為總昌機械，針對恆源綠能廠內環境量身訂做，此機台為收集SRF木質顆粒加工所產生的粉塵，讓廠房內的懸浮粉塵量大幅下降。

集塵設備換氣量高達每小時9萬立方米，每15分鐘把廠內空氣吸入過濾布管，將廠區內空氣過濾一次，讓廠區內外可以保有乾淨的空氣。

綠能

延伸閱讀

影／南投取締飆車2360件 居民：早就該給飆仔教訓

南投力推低碳旅遊 25日橋聳雲天體驗戶外露營樂趣

彰化南投南區交通不便 南投爭取興建東西向快速道路

許淑華行銷南投影視拍攝 國內外30劇組有拍片意願

相關新聞

引進10萬名印度移工？ 勞動部：年底前簽MOU 人數待談

台灣勞動力缺口越來越大，對此，將新增移工來源國，可望在年底前與印度簽署移工合作備忘錄。對於外媒報導指出，初步規畫開放從印...

經濟部撤SRF電廠進桃科推薦函 桃市府：請提供原推薦資料

桃園市立委黃世杰今天上午在臉書出示經濟部公文，內容說明撤銷先前3家SRF發電廠進駐桃科的推薦函（建議函），黃呼籲市府是桃...

台美租稅協定不只台積電受惠！ 金融授信投資盼利多

台美避免雙重課稅協定簽署可期，除赴美設廠的台積電等受惠，會計師表示，金融業授信、投資也將有2大利多，包含在美國參與聯貸，...

迪士尼有線台撤出倒數 華視能完成定頻52台最後拼圖？

迪士尼集團旗下頻道宣布退出台灣有線電視市場後，留下5個基本頻道待補，其中之一的61台衛視電影台因鄰近主流新聞區塊，只要稍微「喬一下」就能將59台空出，引發眾多新聞台爭相卡位。據了解，年代集團董事長練台生旗下的系統台，已傾向在59台上架台視新聞台，52台則上架華視新聞台，假使過關，華視距離全國定頻的目標，又更進一步。

下個台灣奇蹟在哪？工研院探路

工研院深耕台灣產業五十年，昨舉辦「洞見未來 勾勒美好新境界」新書發表會，專家齊聚一堂，共同探討未來趨勢洞察，工研院也希望...

張忠謀將赴APEC 七度擔任我國領袖代表 肩負四任務

2023年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議下周登場，台積電創辦人張忠謀第七度擔任我國領袖代表，蔡總統昨（10）日交付...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。