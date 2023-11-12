產業追蹤／企業揭露永續資訊 迎向淨零

為因應國際2050淨零碳排趨勢，國內外企業紛紛宣告減碳目標，並規劃其淨零轉型路徑。此外，國際許多非營利組織為加速推動產業減碳，攜手企業自發推動綠色倡議，其中較具代表性者如RE100全球再生能源倡議，目前已有31家台灣廠商、全球超過400家企業宣告加入RE100，並設定其100%使用再生能源目標年。這些國內外廠商發揮影響力，透過永續資訊揭露、供應鏈合作，以及產品設計應用等方式，導引資金投資方向並凝聚全球共識，逐步落實淨零排放、能源轉型理念和目標。

從管制面向來說，如歐盟為因應其產品進口國與歐盟碳管制強度不同所衍生的課題，如生產成本差異、碳洩漏等，啟動碳邊境調整機制（CBAM）。受納管產品的生產地碳定價（如碳稅、碳費等），若低於歐盟碳排放交易體系（ETS）碳價，則該產品進入歐盟關稅區，即須購買CBAM憑證；此機制已於2023年10月啟動、2026年將正式實施；而美國參議院亦提出「清潔競爭法案」（CCA），將對高碳排放產品進口實施邊境調整機制，預計2024年開始，美國部分初級產品的製造與進口，超出美國行業平均排放強度基線的部分將被徵稅，2026年起將適用項目擴大到進口的製成品。

各國相繼推出碳費、碳稅、碳交易制度等法令與規範，且品牌廠商紛紛加入綠色倡議下，跨國企業除重新考量自身於上下游供應鏈、原料與服務等採購布局外，亦須針對企業自身碳排放資訊進行盤查。再加上「永續發展」觀念逐漸植入全球經濟活動與投資市場，國際貿易機構及投資人要求企業揭露「環境、社會與公司治理」（ESG）資訊的呼聲逐漸擴大，企業是否投入ESG永續作為，已成為投資人決策過程中的重要考量，並實質影響著資金流向。

企業為建立形象，並提高投資人辨識永續投資的機會，多依循國際準則揭露ESG永續資訊。一般而言，企業若想對利害關係人公開其環境、社會及治理相關資訊，並傳達永續經營的規劃與成果，會導入全球報告倡議組織（GRI）的永續報告格式進行資訊揭露。2021年，GRI公布新版「GRI通用準則2021」，針對「石油與天然氣、煤炭、農漁業、採礦業」四種行業發布準則架構供企業參用，後續將陸續發布包括再生能源、金屬加工、汽車、建築、化學、機械設備、藥品、電子產品等40種行業準則，企業可利用其行業準則揭露永續資訊。

GRI在上述永續報告架構中，納入氣候相關「財務揭露（TCFD）工作小組」擬定的資訊揭露建議，TCFD從「治理、策略、風險管理、氣候目標／指標」等四個面向建立報告揭露架構，提供企業一套揭露氣候財務資訊的方法。其中，針對淨零碳排，建議企業需揭露範疇一（來自製程或設施之直接排放）與範疇二（來自外購電力、能源使用之間接排放）的溫室氣體排放與相關風險；另在特定的適用情況下，企業應考慮揭露範疇三（非自有或可支配排放源產生之間接排放）的相關資訊。

企業編製財務報告過程中，若欲加入永續資訊，可依國際永續準則委員會（ISSB）2022年發布的「全球性企業永續揭露基準架構IFRS S1：一般性永續相關揭露要求、IFRS S2：氣候相關揭露要求」，作為其ESG績效的會計基礎。IFRS S1、S2整合氣候揭露（CDSB）與永續會計準則（SASB），提供企業一致性的會計依據，針對淨零趨勢，該規範要求企業需揭露範疇一、範疇二和範疇三溫室氣體排放量。

金管會2018年起要求特定上市櫃公司應依照GRI標準，編製企業社會責任報告書（CSR報告書），2023年更發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，將CSR報告書更名為永續報告書，要求資本額20億元以上的上市櫃企業依照TCFD架構進行永續資訊揭露，實收資本額不到20億元之上市櫃公司，自2025年起也要開始編製。

金管會規劃分階段推動企業採用IFRS永續揭露準則編製，資訊須於股東會年報中揭露，並與財務報告同時公告。第一階段由資本額達100億元以上之上市（櫃）公司於2026年揭露；2027年擴大至資本額50億至100億元的上市櫃公司；2028年所有上市櫃公司都要依此準則揭露。

國內外對減碳資訊及ESG資訊揭露範圍逐步擴大，目前大型企業多半針對範疇一、範疇二的碳排放進行盤查並設定減量目標，例如「於2050年100%使用綠色電力」即為範疇二碳排放之目標設定。根據CDP碳揭露專案（CDP）統計資料顯示，企業在範疇三的碳排放量其實遠高於企業本身的直接排放（範疇一、二），範疇三減碳才是企業未來達成淨零排放的關鍵。（作者是資策會MIC資深產業分析師）

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