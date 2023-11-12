每周一勢／非酒精飲料業產值連八年成長

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依據經濟部統計，我國非酒精飲料業自2015年起產值連續八年正成長，2022年產值達570億元，創歷史新高，年增3.8%。累計1-7月已達335億元，年增3.6%，可望延續成長態勢再創新高。

茶類飲品占比逾三成

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以產品面觀察，茶類飲料為非酒精飲料業2022年產值創新高的最大推手，占比逾三成，運動飲料、礦泉水、碳酸飲料及其他非酒精飲料等亦有貢獻，而咖啡飲料、果蔬汁則是呈現衰退，產值分別年減0.6%、2.0%。

茶飲去年產值達188億元

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茶類飲料雖然未能重回200億元水準的榮光時期，但占比卻始終居冠，2022年產值188億元，占比33.0%，年增6.4%，為推升非酒精飲料業產值2022年創新高的最主要貢獻來源。

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