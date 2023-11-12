每周一勢／非酒精飲料業產值連八年成長
依據經濟部統計，我國非酒精飲料業自2015年起產值連續八年正成長，2022年產值達570億元，創歷史新高，年增3.8%。累計1-7月已達335億元，年增3.6%，可望延續成長態勢再創新高。
茶類飲品占比逾三成
以產品面觀察，茶類飲料為非酒精飲料業2022年產值創新高的最大推手，占比逾三成，運動飲料、礦泉水、碳酸飲料及其他非酒精飲料等亦有貢獻，而咖啡飲料、果蔬汁則是呈現衰退，產值分別年減0.6%、2.0%。
茶飲去年產值達188億元
茶類飲料雖然未能重回200億元水準的榮光時期，但占比卻始終居冠，2022年產值188億元，占比33.0%，年增6.4%，為推升非酒精飲料業產值2022年創新高的最主要貢獻來源。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 家庭月所得只增105元、房價漲5成 台中人還買得動？
▪ 套房唯一對外窗在浴室！洗完澡濕氣重 眾人力推「1招」解決
▪ 他看中1公寓開出金額差70萬 屋主不退讓原因曝光眾人吐嘈
▪ 藝人都來看了！北市新豪宅「台北之星」內部曝光 1戶要價4億
▪ 蚊蟲多還有灰塵！他質疑「陽台重要嗎」 過來人曝優點：大加分
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言