離岸風電國產化門檻高 開發商：政府不該是「媽寶的媽媽」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

針對離岸風電區塊開發3-2期選商規則草案調整內容，經濟部未調降國產化分數， 產業關聯方案項目雖調整為24項及總分提高至115分，但最低門檻仍是70分，今日說明會上有開發商直言，國產化不應是保護主義，政府更不該是媽寶的媽媽。台灣風電產業協會（TOWIA）則提六點建言，持續爭取國產化最低門檻60分，總分120分。

台灣風電產業協會（TOWIA）六建言包括：

一、呼籲產業關聯執行方案（即國產化）應回歸符合市場經濟效益及聚焦在建立起穩健的永續供應鏈。台灣本土供應商仍在學習曲線上，且部分關鍵項目如全球風機供應量能均是需求大於供給的狀態。產能極可能發生無法滿足3-1期及3-2期風場需求之情況。

二、擴大加分項目將其總分提高至120分，並降低門檻分數至60。

三、競比價格下限改以近五年迴避成本平均價格。

四、行政契約所定義之懲罰性違約金與損害賠償之合計應以履約保證金總額為上限。

五、更加明確定義本土產能不足為不可抗力或不可歸責事由；另將審查程序與期限納入附件，以增加合約明確性。

六、履約保證金可分批提交，於行政契約簽訂時提交50%，剩下50%於專案財務到位後提交。

此外，今日亦有開發商反映，備標期需要五到六個月的時間，因為需要跟眾多供應商協議，建議經濟部能夠調整為4月截止投標，5月公布結果。如此才不會手忙腳亂，天氣窗也是足夠。

還有開發商提到，「創新科技」也可以作為加分項目，例如可有效再利用的創新葉片材料、環保型的絕緣設備，如此一來，可鼓勵開發商將創新科技引進台灣，對我國能源轉型會有正面發展，但宜設限跟能源轉型有關。作爲產業關聯項目第25項，分數建議5分。

另外，亦有開發商反映為讓供應商拴緊發條，也應對其有相關的罰則機制，以督促供應商。

離岸風電 經濟部

延伸閱讀

離岸風電3-2期選商 草案調整內容一次看

風電國產化進行式 曾文生：未來廠商須接受國際競爭

羅智強批王美花狀況外 經部指評論有3大謬誤

台海第270座風機完成！抓緊秋冬氣候間隔施作 累積裝置容量超過2.1GW

相關新聞

離岸風電3-2期選商 草案調整內容一次看

離岸風電區塊開發3-2期選商規則進入最後拍板階段，經濟部今（10）日召開選商規則第二次說明會，公開說明草案調整內容。開發...

下個台灣奇蹟在哪？工研院探路

工研院深耕台灣產業五十年，昨舉辦「洞見未來 勾勒美好新境界」新書發表會，專家齊聚一堂，共同探討未來趨勢洞察，工研院也希望...

荷包縮水 前9月實質總薪資負成長

行政院主計總處昨日公布薪資統計結果，一至九月全體受僱員工經常性薪資平均為四萬五千四百廿七元，較上年同期只微幅增加百分之二...

經濟部：2022年服務業產值逾13兆元、貢獻逾六成GDP

商研院今(10)日發表《2023商業服務業年鑑》，商業發展署署長蘇文玲表示，2022年我國服務業創造的產值超過13兆元，...

景氣疲弱、物價高漲 前9月實質總薪資負成長

行政院主計總處今（10）日公布薪資統計結果，今年1至9月經常性薪資平均45,427元、年增2.5%，總薪資成長1.57%...

台灣再添移工來源國！傳最快下月與印度簽署勞力供應協議

知情高階官員透露，印度政府正與台灣締結更緊密的經貿關係，計劃最快下月可將10萬名勞工送往台灣工作，可望緩解台灣的人力缺口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。