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荷包縮水 前9月實質總薪資負成長

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

行政院主計總處昨日公布薪資統計結果，一至九月全體受僱員工經常性薪資平均為四萬五千四百廿七元，較上年同期只微幅增加百分之二點五，總薪資亦增百分之一點五七；但剔除物價因素後，實質經常性薪資年增百分之○點一四，實質總薪資卻年減百分之○點七八，為七年來同期首次負成長。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，實質總薪資負成長主因，是景氣疲弱、物價上漲兩因素影響。

主計總處數據還顯示，九月底工業及服務業全體受僱員工人數八百一十八萬四千人，較上月底減少七千人或百分之○點○八。其中製造業、批發及零售業均減三千人；比去年同月底亦減三千人或百分之○點○三。

若以行業別觀察，住宿及餐飲業年增一萬二千人，藝術、娛樂及休閒服務業亦增七千人，但製造業減少二萬四千人。

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