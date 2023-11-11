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下個台灣奇蹟在哪？工研院探路

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
工研院昨舉辦「洞見未來 勾勒美好新境界」新書發表會，工研院副總暨服科中心執行長鄭仁傑（左起）、副總暨行銷長林佳蓉、資深副總暨協理兼AI辦公室主任蘇孟宗、院長劉文雄、執行副總暨總營運長兼AI策略長余孝先、副總暨法務長王鵬瑜、副總暨綠能所所長王漢英、電光系統所所長張世杰共同出席。記者林澔一／攝影
工研院昨舉辦「洞見未來 勾勒美好新境界」新書發表會，工研院副總暨服科中心執行長鄭仁傑（左起）、副總暨行銷長林佳蓉、資深副總暨協理兼AI辦公室主任蘇孟宗、院長劉文雄、執行副總暨總營運長兼AI策略長余孝先、副總暨法務長王鵬瑜、副總暨綠能所所長王漢英、電光系統所所長張世杰共同出席。記者林澔一／攝影

工研院深耕台灣產業五十年，昨舉辦「洞見未來 勾勒美好新境界」新書發表會，專家齊聚一堂，共同探討未來趨勢洞察，工研院也希望透過此書，引領產業洞見未來，再次淬鍊台灣經濟奇蹟。

工研院院長劉文雄表示，過去五十年，工研院在台灣經濟發展過程中扮演重要角色，觀察現今全球總體環境，從美中科技戰、俄烏戰爭、中東戰局、AI（人工智慧）快速發展，到二○五○年淨零永續挑戰，工研院也在思考，台灣產業能在其中扮演什麼樣的角色，因此工研院邀請院士、專家為台灣產業提出方向，希望能為台灣找到下一個五十年的科技研發、產業發展策略。

生成式AI已成為全球科技必然趨勢，工研院執行副總暨總營運長兼AI策略長余孝先指出，面對生成式AI來勢洶洶，產業必須了解生成式AI有很多長處，但也有些缺點、不足之處，台灣產業要懂得善用，並進一步找出自己的獨特應用，增添全球競爭力。

昨日發表會上，工研院院長劉文雄與各應用領域專家進行對談，討論當前世界所面臨的挑戰和變革，包括高齡化社會、氣候變遷、供應鏈斷鏈、通膨和勞工短缺等問題，並探討人工智慧、無人載具等創新科技應用，及淨零排放浪潮。

工研院也將二○三五技術策略與藍圖彙整於「洞見未來 勾勒美好新境界」一書，並收錄工研院觀測國際最新前瞻報告，期望用科技創新翻轉生活，引領產業邁向美好未來。

劉文雄 俄烏戰爭

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