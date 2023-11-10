鄭文燦：政府做產業最大後盾 積極解決用電與人力需求

行政院副院長鄭文燦今（10）日指出，蔡總統上任後，台灣的出口貿易總額、台商回台投資及外資投資金額不僅逐年增加，在COVID-19疫後亦逐漸展現復甦力道，證明台灣有強大的經濟韌性。為解決產業發展所需的用電及人力需求，政府積極推動能源轉型，預估今(2023)年再生能源發電占比約達10%，同時在培養在地人才之外，也開放外國專業高階人才來台工作，期能在最短時間內迅速補足台灣經濟運轉所需要的人力、人才。

鄭文燦指出，台灣在COVID-19疫後已逐漸展現復甦力道，包括今年9月份出口值已轉為正成長；至於製造業採購經理人指數（PMI）部分，預估今年第4季以後的新增訂單將提高。此外，臺灣的出口貿易總額在蔡總統2016年上任時為2,792億美元，至2022年已大幅提高至4,794億美元，增幅達71.7%，且2016至2022年平均經濟成長率達3.4%，證明台灣有強大的經濟韌性，再加上AI（人工智慧）導入產業帶動經濟成長，讓臺灣成為全球供應鏈不可或缺的一環。

鄭文燦進一步表示，政府持續推動「投資台灣三大方案」，鼓勵台商回台投資，總投資金額目前已超過2.1兆元；另外，自2016至2023年8月，外資投資台灣已近2兆4千億元，去(2022)年僑外資來台投資金額更突破133億美元，創15年最高。

鄭文燦說，他日前陪同蔡總統參訪美商美光科技公司（Micron）台中四廠開幕典禮，該公司台中四廠的啟用，正是將最先進的DRAM製程投資台灣，逾6成DRAM產品將由台灣廠生產，證明外資相當看好台灣。

鄭文燦指出，儘管全球局勢詭譎多變，但台灣仍能在地緣政治的風險之中找到最佳位置，例如在拓展貿易多元化方面，即取得不錯成效，目前台灣對美國、歐盟及東南亞的出口即有顯著增加。

針對台商為分散風險，另闢生產基地，積極布局「台灣加一」（Taiwan＋1）策略部分，副院長強調「如果沒有台灣的優勢，加一也沒意義」因此呼籲台商朋友一定要顧好台灣、根留台灣，才能布局全球。

針對業界關心用電需求問題，鄭文燦強調，蔡總統上任後積極推動能源轉型，並規劃興建18座燃氣機組，目前平均備轉容量率約10%至15%；另外，政府也全力推動風電及太陽光電等綠能發展，目前已安裝完成270座離岸風機，預估今年再生能源發電占比約達10%，同時台電空污排放量也由2016年10.7萬噸減為4.2萬噸，減幅達61%。展望未來，也將持續推動充足且可負擔的綠電，讓企業以合理的價格採購。

鄭文燦表示，全國工業總會代表台灣工業人的韌性，無論全球政經情勢、技術與市場如何變化，台灣企業仍能展現傑出能力，提早布局及因應。他強調，政府一定會做產業界最大的後盾，並盡最大力量與社會溝通，積極回應產業界提出的建言，例如在解決產業缺工問題方面，政府除積極培養在地人才外，也開放外國專業高階人才來台工作，期能在最短時間內迅速補足台灣經濟運轉所需要的人力、人才。

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