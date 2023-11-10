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經濟部：2022年服務業產值逾13兆元、貢獻逾六成GDP

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
商研院今(10)日發表《2023商業服務業年鑑》，商業發展署署長蘇文玲（中）表示，2022年我國服務業創造的產值超過13兆元，佔GDP約61%，就業人口達680萬，占總就業人數近60%。可見，服務業在我國經濟發展和就業穩定中扮演著重要角色。 圖／商研院提供
商研院今(10)日發表《2023商業服務業年鑑》，商業發展署署長蘇文玲（中）表示，2022年我國服務業創造的產值超過13兆元，佔GDP約61%，就業人口達680萬，占總就業人數近60%。可見，服務業在我國經濟發展和就業穩定中扮演著重要角色。 圖／商研院提供

商研院今(10)日發表《2023商業服務業年鑑》，商業發展署署長蘇文玲表示，2022年我國服務業創造的產值超過13兆元，佔GDP約61%，就業人口達680萬，占總就業人數近60%。可見，服務業在我國經濟發展和就業穩定中扮演著重要角色。

《2023商業服務業年鑑》以「生成式AI與新經貿環境下之服務業永續發展」為主軸，除更新商業服務業相關政策及國內外重要數據資料外，亦邀請專家分別從ESG永續經營、人工智慧應用、人力轉型策略、服務貿易協定動態、企業海外布局對策、服務創新模式等六大構面深入探究，輔以國內外知名案例，讓讀者快速掌握國內外商業服務業的前瞻商機，做為企業邁向永續經營的參考。

蘇文玲指出，今年年鑑是以「生成式AI」作為服務業往上提升的主題，融合著商業服務業的產業發展趨勢，這也是今年9月26日經濟部商業發展署正式掛牌的最重要的使命。

蘇文玲還提到，商業發展署未來將致力於優化基礎服務，同時推動商業服務業科技化，提升效率，營造更溫暖的消費體驗。服務範疇廣泛，除大型百貨公司、購物中心、物流業至小型的市場、夜市，藉以支持更多的中小企業。《2023商業服務業年鑑》紀錄著台灣商業服務業的發展歷程，期望商業發展署與台灣商業服務業共同成長，強化內需市場，助力品牌走向國際。

當前全球經貿環境發展多變，各國致力提升經濟韌性與加強產業創新；我國在內需消費動能依然強勁，民間消費實質成長率今(2023)年第2季逾12%，服務消費擴增為最主要帶動經濟成長的力量。隨著疫後民眾消費習慣改變，企業必須突破傳統經營模式，朝向智慧化轉型發展；同時面對全球氣候變遷挑戰和環保意識抬頭，政府設定「2050淨零排放」目標，ESG已成為評估企業永續經營與風險管理能力的指標，企業應提早規劃並落實各項行動，需將永續概念融入經營思維中，以因應市場的需求與變化。

消費 ESG

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