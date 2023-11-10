鋼廠新訂單加收碳費？ 環境部呼籲勿藉此哄抬價格
媒體報導有鋼筋廠自明年起出貨的新訂單將收取附加碳費，每噸收150元。環境部氣候變遷署今（10）日呼籲，業者訂價應多方思考，不應藉此哄抬產品價格。
環境部表示，自2024年起碳費徵收對象的排碳將納入計價，並於2025年繳費，碳費徵收費率依《氣候變遷因應法》規定，將於明年第1季提交費率審議會討論後決定。
環境部表示，碳費是為達成國家減量目標的經濟工具，規劃初期徵收對象為年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量的電力業及製造業，且被徵收對象採行具體減量措施，可提出自主減量計畫申請適用優惠費率，若屆時未能達到指定目標者也須追補繳。
環境部強調，碳費是經濟手段而非財政工具，目的為促進事業實質減量，並非不思考自身減碳而直接轉嫁給下游廠商或消費者。因此，積極減碳提升自身競爭力是建議的作法。
環境部特別指出，碳費制度包含「課徵」與「支用」兩個層面，課徵面向的重點，在於給予排放源減量誘因；倘若自行投資進行減量導致排放量降低，所需繳納的碳費就會降低。
另一方面，廠商進行的低碳投資及主管機關將碳費徵收所得專款專用於低碳工作時（如技術研發、效能提升、製程改善、低碳燃料），也會驅動相關低碳產業之發展，進而對整體經濟帶來正面影響效果，同時促進達成低碳轉型及國家減量目標。
環境部說明，「碳費費率審議會設置要點」（草案）已於今年10月31日預告，碳費徵收按規劃期程持續積極進行中，並將與各界充分討論後實施。
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