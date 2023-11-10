景氣疲弱、物價還漲 前9月實質總薪資負成長

行政院主計總處今（10）日公布薪資統計結果，1至9月全體受僱員工經常性薪資平均為45,427元，較上年同期只微幅增加2.5%，總薪資亦增1.57%；但剔除物價因素後，實質經常性薪資年增 0.14%，實質總薪資年減0.78%，為七年來同期首次負成長。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，實質總薪資負成長主因，是景氣疲弱、物價上漲兩因素影響。

主計總處數據還顯示，9月底工業及服務業全體受僱員工人數818萬4千人，較上月底減少7千人或0.08%。其中製造業、批發及零售業均減少3千人；若與去年同月底比較，亦減3千人或0.03%。

今年1至9月受僱員工人數平均為817萬4千人，較前一年同期增加 1萬2千人或 0.14%，其中工業部門減少0.56%，服務業部門則增0.65%。

若以行業別觀察，住宿及餐飲業年增1萬2千人，藝術、娛樂及休閒服務業亦增7千人，但製造業減少2萬4千人。

觀察行業別經常性薪資變動，主計總處指出，本月因工作日數較少，導致按月發放績效獎金或按日計酬薪資的行業，多較上月減少。

總薪資部分，受部分廠商上月發放績效獎金影響，電力及燃氣供應業、運輸及倉儲業、礦業及土石採取業，都分別月減33.68%、28.5%、28.13%，製造業也減少6.56%。