淨零脫碳 成材論壇集產學菁英解構氫能等新能源發展路徑

一年一度的成材產業論壇今（10）日再度於台南成功大學舉行，今年特別邀請產學界共同探討淨零脫碳重要發展路徑及發展方向。甚至邀請全球燃料電池龍頭 、年營收約數億美元的美國上市公司Bloom Energy（美商搏隆能源）和工研院材料所共同探討各國發展氫能、燃料電池及其他新能源如鈣鈦礦太陽能的潛力及挑戰。

Bloom Energy台灣負責人張春漢指出，Bloom Energy的技術可以讓天然氣等燃料最後只變成水，並且還可以發電。他引用美國紐約曼哈頓的摩根史坦利就直接將Bloom Energy的燃料電池發電機組裝在公司頂樓，並直接併入大樓的電力供應，除提供大樓所需電力，燃料電池排出來的熱水，還直接供給員工餐廳洗滌、清潔，以及健身房淋浴使用。

張春漢指出，氫分子因活性高，運算儲存不易，但在淨零脫碳扮演重要角色，很多國家都積極發展這項新能源，並用它作為未來電力來源。

根據研究機構Market Research Future調查資料預估，燃料電池產值將在未來七年內倍數增長，從2021年的49億美元，成長至2028年的353.71億美元，年均複合成長率超過二成。

此次成論壇也邀集專家探討乾淨的核能源發電技術-核融合，強調這項技術現行各國核電廠均是透過核分裂產生能量。全球約10%電力來自核電，雖幾無碳排，但所生廢棄物的放射性恐千年都不會消失。

至於氫氣能源（hydrogenic energy），是一種以氫作為原料，透過燃料電池將化學能轉換為電力供人們使用的能源取得方式。工研院材料所也提出台灣發展氫能及發展相關技術和製氫及輸儲建置，相關的氫氣儲存運輸技術，強調經多年的實踐，各種管線、儲存設施及技術都相當成熟，從安全性的角度來看，是相當值得信賴的新能源。

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