陸問貿易壁壘 我：WTO架構下協商

世界貿易組織（ＷＴＯ）十一月七日及九日舉行第五次台灣貿易政策檢討會議，中國大陸昨天以口頭方式關切我限制大陸貨品進口措施，我方代表、經濟部次長陳正祺回應，願與中方依循ＷＴＯ規範在ＷＴＯ架構下協商，處理雙方貿易爭議問題。

經濟部國際貿易署昨晚指出，針對中方在會中以口頭方式關切我限制大陸貨品進口措施，陳正祺回應，我國加入ＷＴＯ時，中國並非ＷＴＯ會員，因此未能依據ＷＴＯ規定，就彼此的貿易體制及措施進行協商。我國並未違反ＷＴＯ規範。我國認為，兩岸同屬ＷＴＯ會員，相關貿易問題可循ＷＴＯ規範及機制處理，我方願與中方依循ＷＴＯ規範在ＷＴＯ架構下協商，處理雙方貿易爭議問題。

官員說，ＷＴＯ貿易政策檢討會議強調「透明化」，會員藉此對我國各項政策提出問題，我國說明後就結束。會員若仍不滿意，就看之後是否提出談判。

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