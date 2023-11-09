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WTO完成台灣貿易政策檢討 經部對陸方質疑重申：願在WTO架構下協商

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
WTO於9日完成我國第五次貿易政策檢討會議，針對大陸在會中以口頭方式關切我限制大陸貨品進口措施，經濟部次長陳正祺回應願在WTO架構下協商。（路透）
WTO於9日完成我國第五次貿易政策檢討會議，針對大陸在會中以口頭方式關切我限制大陸貨品進口措施，經濟部次長陳正祺回應願在WTO架構下協商。（路透）

WTO於11月9日完成我國第五次貿易政策檢討會議。經濟部表示，本次會議的與談人及WTO會員一致肯定我國積極參與WTO及支持多邊貿易體系，以及我常駐WTO代表團之積極表現。會員們也高度稱許我國過去五年來穩健的經貿表現，尤其在疫情期間之經濟持續強勁成長及追求創新與產業升級，展現彰顯我國經濟的韌性。

經濟部表示，本次檢討會議由WTO貿易政策檢討機制輪值主席沙烏地阿拉伯大使 Mr. Saqer Abdullah ALMOQBEL擔任我國貿易政策檢討會議主席，由巴拉圭大使Raul Cano RICCIARDI擔任與談人，共有23會員發言，就我國的經貿體制、經濟發展情形、雙邊經貿投資關係提出評論意見。

經濟部指出，大陸在會中以口頭方式關切我限制大陸貨品進口措施，我團團長經濟部次長陳正祺回應說明，我國加入WTO時，大陸並非WTO會員，因此未能依據WTO規定，就彼此的貿易體制及措施進行協商。

經濟部也說，我國並未違反WTO規範，我國認為，兩岸同屬WTO會員，相關貿易問題可循WTO規範及機制處理，我方願與陸方依循WTO規範在WTO架構下協商，處理雙方貿易爭議問題。

WTO 經濟部 疫情

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