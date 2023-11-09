產業景氣低迷 機械公會提五項建言 政府回應了

面對全球黑天鵝來襲，台灣機械公會提出建言，請求政府協助產業度過這波困境，經濟部產業發展署今(9)日表示，行政院經邀集相關部會研商，決議提出相關措施，包括企業貸款還本期限展延至113年底等，全力協助業者度過難關。

機械公會統計，台灣機械設備出口已連續15個月衰退，累計前十月出口值243.92億美元，較去年同期減少17.2%，年減幅持續擴大，顯示製造業對經濟發展仍多觀望，投資設備相對保守，工具機廠放無薪假也有增加趨勢。

機械公會向政府提出建言，包括擴大內需、補助研發升級轉型、避免銀行緊縮信貸、緩解中小企業營運成本負擔等，協助業者先度過眼前難關。機械公會今天也收到產業發展署的正式回應。

首先在資金融通方面，產業發展署表示，已參考業者意見將企業紓困的相關金融協助措施延長，包括企業貸款還本期限展延至明(113)年底；國發基金管理委員會也通過，投資台灣三大方案的貸款期間，得由承貸銀行視申貸企業實際需要予以展延。

另外，疫後振興專案貸款將持續受理申請至114年10月底止，並由信保基金提供高成數保證、最高利率為2.095%，原申貸經濟部紓困振興貸款事業，得借新還舊等條件均維持不變。

在電價方面，政府也回應產業需求，優化時間電價方案，增訂「批次生產時間電價」，將離峰時間由9小時拉長至18小時、尖離峰價差加大至6至7元，解決離峰時間不連續的問題，以利產業於離峰期間批量生產，並自11月1日起實施。

在契約容量降載部分，政府也提供相對應優惠，針對上半年用電衰退10%以上的製造業，只要用戶申請降低契約容量，並於2年內辦理恢復，自今年1月1日起至明年12月31日期間的供電設備維持費，打二折優惠收費，合計近5萬戶受惠。

在擴大內需市場方面，政府已公布「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，透過「以大帶小」或「個別廠商」推動模式，補助業者在一定金額之下購置智慧化或低碳化機械設備，協助活絡機械產業內需市場。

統計至今年11月，國產機械設備預計將會採購27.9億元；目前已有11.16億元，完成下訂單採購作業。

在促進出口方面，為提升機械產業出口活力，國際貿易署專注於中小企業的出口擴銷需求，推出了「好產品，推出國」計畫。該計畫包含四大多元拓銷措施，涵蓋分散出口市場、吸引買主對台進行採購、爭取MIT商機及擴大貿易金融支援。

同時，國際貿易署也積極爭取加入區域經濟組織，並依照廠商的出口需求，提供多元的拓銷方案，以協助產業發展。

此外，在協助機械產業數位轉型與調整企業體質方面，經濟部透過疫後特別預算資源，制定產業智慧化和低碳化升級轉型措施。包括開設碳盤查CEO班、講習班、種子班以及進階班等相關人才培訓課程，以協助企業建立由上而下的碳管理能力。

在技術方面，透過低碳化和智慧化領域的專家提供諮詢診斷、技術導入建議及輔導，目前已協助輔導補助246家機械及其零組件業者，提供相關輔導補助資源，強化產業韌性，升級轉型。

另為應對淨零減碳趨勢，初期將盤點產業需求中的工具機產品種類，並制定建立產品類別規則(PCR)目標，後續將擴充至其他機種，以標準化程序協助產業快速水平展開，提升機械產業在國際上的競爭力。

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