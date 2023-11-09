歐盟 CBAM 試行申報碳排 經濟部工作坊起跑 教業者試填產品碳含量

2050淨零趨勢已經成為全球熱門議題之一，自10月起，歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）開始試行，並於2026年正式上路。為協助金屬相關產業因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）過渡期提交報告之規定，經濟部產業發展署特別委託金屬工業研究發展中心（簡稱金屬中心）辦理「金屬產業產品碳含量試填工作坊」。本次工作坊以實體結合線上直播的方式舉行，共計300多位業者線上線下共同參與，顯示業者對 CBAM 申報議題的重視與關心。

這次工作坊特別邀請到台灣經濟研究院所長陳彥豪，說明「歐盟碳邊境調整機制」，將長期追蹤與研究 CBAM 議題資訊分享提供給業者，其中包含歐盟 CBAM 法案最新進度、過渡期實行細則內容概要，如應於2024年1月底前提交2023年第4季出口管制產品至歐盟之產品碳含量資訊，且提交的產品碳含量資料尚無須進行查證。同時，也提醒國內業者：未來進行申報主要為歐盟進口商，惟出口至歐盟的 CBAM 管制產品含碳資訊，仍需仰賴供應鏈廠商提供。

此外，為協助國內金屬相關業者了解CBAM填報重點，由金屬中心深耕金屬產業推動經驗，並以扣件業為案例，逐步說明出口至歐盟 CBAM 納管產品如何輕輕鬆鬆填寫計算碳含量資料。除能讓業者滿足客戶需求外，也為自身企業打好減碳的基礎。

為協助國內業者因應歐盟 CBAM 過渡期，未參加本次工作坊的先進們，可至經濟部產業發展署臉書觀看當天各議題的解說影片(網址：https://www.facebook.com/ida.moea/videos/849998429837504)。經濟部將持續協助國內業者建立產品碳含量計算之能力，自11月起陸續開設「CBAM 產品碳含量計算工作坊」及「2023年因應 CBAM – 申報資訊實務作業說明會」，歡迎有興趣業者踴躍報名參加。

針對「CBAM 產品碳含量計算工作坊」若有疑問，報名資訊可洽張小姐07-3513121分機2334；若為課程內容，可洽詢朱先生03-5912565。針對「2023年因應 CBAM – 申報資訊實務作業說明會」，若有相關問題可洽窗口：林小姐03-5918380；張小姐03-5915479；陳小姐03-5915393。

商品推薦