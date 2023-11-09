台列美匯率操縱觀察 央行楊金龍澄清：美方無指責匯率問題
中央銀行總裁楊金龍今（9）日前往立法院財委會，對於台灣自2017年以來持續被美列入匯率操縱國觀察名單，楊金龍強調，「匯率問題，美國沒有對我們指責」，央行過去一年是阻貶，不是阻升，列入觀察名單主因仍是中美貿易戰後，美國對台資通訊產品增加擴大導致。
楊金龍指出，過去台灣對美順差保持在150億美元以下，但中美衝突後，美國對台灣資通訊產品增加很大，2017年4月開始，台灣被美列入匯率操縱國觀察名單，即便排除美國軍購等，還是會超過美國150億美元標準。
在中美衝突問題未解前，楊金龍坦言，未來一段時間台灣列入美匯率操縱國名單的確將成為常態化。立委回應，其實台灣才是被匯率操縱國？楊金龍笑言，他蠻同意的。
楊金龍同時示警，台灣與美國經貿越來越密切， 過程中要小心，因為中美貿易衝突後，台灣對美順差多是資通訊，一部分來自美國需求，但央行持續提醒，要注意美國有天可能採用「301條款」，屆時台灣會來不及因應。
以上問題，楊金龍強調，央行持續提出相關報告給相關單位，主要是經濟部，目前半導體出口順差最大，所以美國邀請台積電到美投資，但要調整仍不是一朝一夕可以達到。
台灣被列入美國財政部匯率操縱國觀察名單，主要是台灣的對美商品與服務貿易順差，和經常帳順差對GDP比率，在截至今年6月的一年內雖有縮減、仍超過美國標準，分別為480億美元及11.8%。
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