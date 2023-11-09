楊金龍：台灣升息循環快到頂 Q4利率政策還有時間觀察

台灣政策利率已經連兩凍，中央銀行總裁楊金龍今（9）日表示，國內通膨已經慢慢下降中，台灣升息循環應該到快達最高點，但由於10月物價漲幅仍有3.05％，第4季理監事會議是否會考慮升息因應？楊金龍說第4季尚未結束，還有時間再觀察。

立法院財政委員會9日審查中央銀行113年度業務計畫及營業預算，楊金龍在回答立委林德福、吳秉睿、賴士葆等人質詢時表示，台灣通膨情形比其他國家溫和，CPI年增率回降，10月CPI漲幅雖然突破3％，但這是因為連續颱風影響蔬果價格，央行觀察前三季的核心CPI漲幅減少，服務業通膨情形也改善中，央行認為物價漲幅會持續減少。

針對台灣又被美國列入匯率操縱觀察名單一事，楊金龍解釋，美國的三項指標包括：美國商品及服務貿易順差超過150億美元、經常帳順差占GDP比率逾3％，以及淨買匯對GDP比率超過2％，台灣符合前面兩項指標，因此被列入觀察名單，與匯率無關。

楊金龍說，2018年美中貿易衝突之後，轉向台灣採購更多資通產品，導致台灣對美國順差大幅成長，這也不全然是台灣經貿結構的問題而已，這樣的狀況短期內也無法改變；匯率部分，美國對台灣並沒有什麼指責，因此，他認為台灣不會被美國列為匯率操縱國而遭到制裁。 楊金龍至立法院財委會備詢。（記者陳儷方／攝影）

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