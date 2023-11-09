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美匯率操縱觀察名單 台仍上榜

聯合報／ 記者張文馨陳儷方葉卉軒、編譯葉亭均／綜合報導

美國財政部七日公布每半年一次的「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，提到沒有主要貿易夥伴國操縱匯率，但持續把台灣、中國大陸、德國、馬來西亞、新加坡留在觀察名單，並再度納入越南，同時施壓中國大陸提高人民幣透明度，南韓和瑞士則被移出觀察名單。

美國財政部指出，檢視匯率操縱的三項標準為對美商品及服務貿易順差逾一五○億美元、經常帳順差占國內生產毛額（ＧＤＰ）比率逾百分之三、淨買匯金額對ＧＤＰ比率逾百分之二。

台灣的對美商品與服務貿易順差和經常帳貿易順差占ＧＤＰ比率，儘管在截至今年六月的一年內都有縮減，但仍分別為四八○億美元、百分之十一點八，已經「超標」；不過，台灣淨買匯額占ＧＤＰ比率是負百分之○點八，代表央行在這段期間是淨賣匯，未達到美國的持續單邊干預門檻。

對於台灣再度「上榜」，中央銀行外匯局長蔡炯明昨說，台灣對美國貿易順差是長期以來經濟結構的問題，因為美國對台灣的電子產品需求很強，致使台灣對美貿易順差超過指標門檻，台美之間的貿易情況與經濟結構有關，長期存在順差，短期內無法改變，美國應該可以理解。

至於大陸仍在觀察名單的原因，報告指出，主要是大陸外匯操作缺乏透明度，因此將繼續密切監控大陸使用匯率管理、資本流及監管措施的情況，並留意對匯率的潛在影響。

國發會主委龔明鑫在被問到相關問題時回應，這是預料中的結果，因為台灣出口還是出超，但央行都有在關注且有很好的因應。

身兼央行理事的台經院院長張建一則說，被列為觀察名單影響不大，而且每個國家或多或少都有干預匯率。

此外，美國財政部報告在分析台灣經濟時提及，中央銀行透過暫停升息的手段，讓台灣的利率相較其他經濟體來得更穩定；但外匯干預應該受到限制，讓貨幣走勢與經濟基本面保持一致。

這份報告也建議台灣當局採取較為謹慎的政策組合，避免自身經濟受到外部衝擊影響，台灣也必須解決結構性問題，以減低外貿失衡；台灣應找尋多元化的能源進口來源，擴大能源貯存量，發展再生能源方案與技術，達到二○五○年淨零碳排的目標，提高台灣因應外部價格衝擊的韌性。此外，也應密切關注非銀行的金融業風險。

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