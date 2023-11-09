台經院：明年景氣U型復甦

台灣經濟研究院院長張建一昨天表示，影響明年景氣復甦最大不確定因素是「通膨」，台灣景氣要完整且全面性復甦預估要等到明年上半年，應會呈現「Ｕ型復甦」，但Ｕ型底部會持續稍微久一點的時間，且復甦還得看國際有沒有需求。

台經院昨舉辦「二○二四年景氣展望與產業趨勢研討會」，再次下修今年經濟成長率為百分之一點四三，同時上調明年經濟成長率至百分之三點一五。

張建一說，明年景氣復甦情形需要觀察美國的利率政策，目前觀察美國的高利率政策會再持續一段時間，還不會那麼快降息，這會使得支出價格變高，影響消費者支出意願，進而衝擊全球貿易。

台經院景氣預測中心主任孫明德則以「長新冠」來形容接下來的經濟情勢，就像美國聯準會在二○二○年八月提出的報告指出，疫情過後的經濟表現通常是好一年壞三年，目前觀察明年經濟將受到「美中不足，全球受累」的影響，美、中兩大經濟體分別面臨消費及投資的不利因素困擾，呈現「美中不足」。

孫明德說，全球其他主要經濟體如歐洲表現可望回溫，新興市場及開發中經濟體的經濟表現也優於今年，但是仍難以支撐美、中經濟疲軟局勢，國際主要預測機構均認為，明年全球經濟成長速度較今年略低，畢竟美、中是全球兩大外銷市場。

此外，孫明德也示警，未來還必須小心「綠色貿易大戰」發生的可能，ＥＳＧ是商機卻也是貿易戰的好理由，一旦歐洲以此打壓中國大陸，就會再度加深國際通膨問題。

台經院預測，有鑑於庫存已逐漸回到正常水準，廠商先前遞延的投資將於明年逐步落實，淨零排放目標加快綠色投資，加上政府及公營事業投資穩健，加以民間投資與出口連動性高，明年出口回溫，有助於民間投資成長轉正。

此外，民間消費仍會繼續支撐台灣明年的經濟成長，但因今年基期墊高，台經院預測明年民間消費成長率為百分之二點五四。

物價方面，台經院認為，國內物價不至於持續攀升，不過因經濟逐漸轉好，加上氣候變遷、疫後缺工問題，以及地緣政治衝突風險猶存等變數，預測明年消費者物價指數（ＣＰＩ）增幅為百分之一點八。

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