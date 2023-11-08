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台美貿易倡議進度停擺 鄧振中盼APEC與戴琪會面
有關台美貿易倡議第二階段進度，行政院政務委員、經貿辦總談判代表鄧振中今（8）日坦言，原預期年底完成第二階段談判，「但速度可能沒辦法趕上」，盼藉由下周亞太經濟合作會議（APEC）與美國貿易代表戴琪碰面，互相確認進度，表示企圖心。
台美21世紀貿易倡議自第一階段簽署完畢後，第二階段遲遲未有下一步，鄧振中坦言原預期年底完成第二階段談判，「但速度可能沒辦法趕上」，但下周將在美國舉辦亞太經濟合作會議，是否有望與戴琪見面仍未知，但有機會還是會想要見面，因為台美21世紀貿易倡議最重要就是下階段該怎麼進行跟處理，「談判人員都已經在來往，首長也要談一下」，必須給談判人員指示跟方向，不同階層還是有機會碰面。
鄧振中也提到，如果有機會仍會與戴琪談，台灣目標還是希望快，我方不會讓自身進度耽擱，但顯然現在是美國負荷太重。以印太架構（IPEF）來說，當時美國也覺得蠻樂觀，但現在看到他們都還在做很大掙扎，明明開會次數也很頻繁，卻沒有宣布完成，這部分應該對美國來講是負擔很重的，且美方才剛開完中南美洲高峰會議，欲和相關國家發展經貿關係，美國作為世界領導國，有很多事情要處理和面對，但談判團隊都是同一群人，「也能感受他們難以負荷」。
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