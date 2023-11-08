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吳政忠：台灣已投入核融合研究 國際合作會努力

中央社／ 台北8日電

立委關切台灣投入研究核融合能量是否足夠，國科會主委吳政忠今天表示，國內現已投入相關的高溫電漿研究，至於與國際對接合作，先前評估所需費用非常高，但國科會將多了解、努力看看。

立法院教育及文化委員會今天審查國科會預算案等，台灣民眾黨立委張其祿質詢時關切，核融合被各國列為淨零碳排的重要技術，台灣是否投入足夠研發量能、後續會不會將其列入國家關鍵技術。

核融合核心技術是電漿物理，吳政忠指出，台灣學界已有投入磁約束高溫電漿等研究領域，但核融合走到商轉可能還要20年、30年的時間，若一下子投入很多預算，會排擠到其他的科技預算，政府會密切注意國際趨勢。

國民黨立委鄭麗文則表示，國科會民國112年淨零排放研究計畫總經費近新台幣4.5億元，但核融合相關經費僅3500多萬元、占比不到1/10，相較他國政府對於核融合的投入力道，台灣顯得非常保守，也難以獨立研究發展，且國際間也有多國合建核融合反應爐的案例，台灣是否能與國際對接合作。

吳政忠說明，核融合確實是未來的機會、希望，台灣經費預算有限，但台灣也從來不是「用錢多去贏人家」；針對國際合作，根據先前評估，要投入的費用非常高，但「我們來了解、努力看看」。

高溫 國民黨 新台幣

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