今年第六度！台電12月中擬發行無擔保普通公司債167億元
台電今（8）日經常務董事會通過，將於今 (2023) 年12月中旬發行112年度第六期無擔保普通公司債167億元，其中七年期公司債43億元為綠色債券。
台電表示，台電綠色債券發行已邁入第七年，年年響應綠色金融政策發行不中斷，總累計發行綠色債券已突破600億元。這次綠色債券為今年度第三度發行，加計本次，全年度綠色債券發行金額共139億元。
台電指出，所募資金將投入集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電、萬里水力發電、全台小水力發電第一期、風力發電第五期、離岸風力發電第二期、綠能第一期、離岸風力發電加強電力網第一期、離岸風力發電加強電力網(第一階段區塊開發)及太陽光電電力網工程等計畫。
台電表示，次公司債發行條件如下：
第一，5年期無擔保普通公司債：利率1.70%發行新台幣47億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。
第二、 7年期無擔保普通公司債(綠色債券)：利率1.70%發行新台幣43億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。
第三、 10年期無擔保普通公司債：利率1.81%發行新台幣77億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。
第四、這期公司債之發行尚須經申報生效後確定。
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