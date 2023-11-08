美萎縮、中逆風 全球外銷市場都受累

「美中不足，全球受累！」台經院主任孫明德8日於論壇指出，國際兩大市場經濟表現都不如預期，美國金融萎縮、債務創新高，中國房地產仍有逆風，波及全球外銷市場。台經院資料庫總監劉佩真更舉例說，目前各國都在佈局半導體等戰略資源，恐壓縮台灣的發展空間。

美國瘋狂借貸

針對美國狀況，孫明德指出，美國2022年通膨一度攀高到8%，但薪資成長卻僅3%，導致民眾把儲蓄拿出來用，甚至出現借貸度日的狀況。他強調，「大家都預期美國經濟會衰退，但卻沒有想到美國人這麼敢借錢」，美國第二季信用卡卡債已突破1.7兆元美金，然後利息還不斷上升，民眾還不出錢，銀行也就不願意再借貸，也導致美國明年失去消費動力。

他進一步說，美國明年將面臨總統大選，政黨對國際政策的觀點有很大的不同，如共和黨的川普可能一改現任拜登政府聯合多國對付中國的方式，轉為進行與各國進行單一雙邊談判，並強烈要求其他國家讓步；川普面對中國的態度也更加強硬，盼經濟能與中國完全脫鉤。

此外，孫明德提醒說，美國如果未來爆發金融危機，可能不會像過去從房地產市場爆發，現在對衍生性金融產品的管制也相當嚴格，所以最需要提高的注意的反而是，過去透過低利率操作金融槓桿的銀行或退休金市場等。

中國正在轉型

談到中國，孫明德說，中國經濟表現不好的原因之一就是「不動產」，不動產為該國經濟重要核心，一旦跨了就會衝擊到整體經濟。他指出，政府過去靠著激勵政策營救經濟逆風，過去成效顯著，但現在該國倚重民營、外需的比例增加，且財政政策愈用效果只會愈來愈差，所以這次恐怕難靠政策就緩解危機。

但他也強調，「中國目前正在轉型」，發展許多新興產業，如中國汽車外銷顯著成長，尤其新能源汽車更成為可持續的出口驅動力；在銅、鎳、鈷、鋰與稀土等礦產加工國是龍頭地位，如美國日前發布升級版的晶片出口禁令，中國就對石墨產品進行出口管制以反制美國。

東南亞半導體崛起

至於南亞、東南亞等國家，孫明德指出，雖然受到中國市場萎縮影響，東南亞外銷可能不增長，但內需卻是加速成長，像是泰國、馬來西亞已經成為很多台商的投資地點，且這些國家政府也會加速基礎建設，吸引外資投資，經濟成長未來可期。

針對東南亞的產業發展，劉佩真則指出，「南洋半導體島鏈逐步崛起，對台灣形成潛在威脅」，如新加坡升級晶片園區、印度將卡那塔卡省打造為半導體重鎮，仍需觀察此趨勢是否會壓縮到台灣產業的發展空間。

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