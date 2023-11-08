科技股在停止升息後漲勢凌厲 瀚亞投信：布局美科技股好時機

近一年市場面臨多種無預警的逆風事件，且美國聯準會升息意向不明讓市場擔憂，但經濟硬著陸的預期逐漸減弱。瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，那斯達克指數在升息結束後的三個月至六個月的上漲機率相對高，且平均上漲幅度達10%以上；也就是說，現在步入升息尾聲，是投資人布局美國科技股的好時機。

根據Bloomberg統計，那斯達克指數在過往五次升息結束前後，除2000年升息結束後遇到網路泡沫危機，導致股市重挫，其餘四次在升息前後三至六個月股市高漲機率高，平均漲幅達雙位數；五次經驗顯示，升息結束後三個月指數上漲機率高達100%，平均漲幅為14.6%；升息結束後六個月平均漲幅則達15.3%。

林元平表示，美國日前祭出新的科技禁令，在於防堵先前政策下的漏洞，以禁止高階與人工智慧相關的半導體被移作軍事用途，並未對一般消費、通訊商品進行限制，因此不影響消費電子商品、汽車、工業、互聯網等半導體；AI加速器的GPU製造商較有影響，但相關產品佔相關公司的銷售比例介於5%至10%之間，甚至更低。

林元平表示，儘管目前股市走勢震盪激烈，但AI問世後，對市場仍帶來支撐效果，而AI伺服供應鏈當中，上游廠商注重設計與研發實力，多數都是美國科技公司，這些超大型科技股在今年浴火重生的走勢可望延續；因此，現在的整理拉回正提供投資人布局科技大趨勢的好時機，建議可伺機布局中長線績效亮眼的美國科技基金商品。

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