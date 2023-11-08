聽新聞
test
0:00 / 0:00

10月翻黑 出口估全年衰退1成

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

財政部昨天公布海關出進口貿易統計，出口值三八一點一億美元不如預期，負成長百分之四點五；累計今年前十月，出口規模三五五○點九億美元，衰退幅度百分之十二點九。財政部統計處預期第四季出口將轉為個位數正成長，但全年出口衰退幅度仍有一成，將創八年來最大減幅。

財政部統計處長蔡美娜表示，感覺現在是「黎明將至」，包括台積電法說會在內，多家大廠認為景氣接近底部，第四季出口將轉為正成長，除了低基期因素外，基本面已逐步回穩中。財政部預估十一月出口值落在三七二億美元至三八三億美元間，年增率百分之三至百分之六。

根據統計，十月出口值三八一點一億美元、衰退百分之四點五，主因為全球景氣低緩持續，牽制大多數貨類外銷動能。主要出口貨品中，以資通與視聽產品出口九十億美元、年增百分之卅七點六表現最佳；占出口最大宗的電子零組件出口值一五六點四億美元、衰退百分之七點四。

不過，蔡美娜說，十月電子零組件進口值八十八點五億美元，為歷史第三高水準，且終止連續十四個月下跌，可預期電子零組件出口將在未來三個月內轉正，最快十一月，最慢明年一月即可擺脫連續下跌態勢。

至於我國對主要出口國家表現，十月對美國出口金額七十一點九億美元，創歷年單月新高，年增率百分之十二點一，是五大市場中成長最快速。蔡美娜表示，前十月對美出口五九九點三億美元，今年對美國出超可望刷新歷史紀錄，上看三百億美元。

我國對中國大陸及香港的出口連續十五個月下跌，十月出口值一四一點八億美元、衰退百分之三點六，創下史上第二長的下滑周期，史上最長連續下滑時間是從一○四年二年至一○五年六月，連續負成長十七個月。

蔡美娜指出，出口會在第四季迎來反轉，十一、十二月出口正成長機率相當高，第四季出口將有個位數的正成長；主計總處估全年出口減幅為百分之九點五，差不多就是一成，「我們認為減幅一成已成定局」，將創八年來最大減幅，一○四年出口衰退幅度為百分之十一，推估今年衰退幅度不會超過百分之十一。

美國 台積電

延伸閱讀

為拜習會暖身…何立峰明來美 APEC前在舊金山會葉倫

突破584萬人！55檔台股ETF吸金 新增受益人前十名出爐

熱量超驚人！醫師公布5大包餡食物是傷腎大魔王 第一名大家午餐經常吃

美財政部以涉俄為由宣布新制裁 包括3家陸企

相關新聞

非薪水而是物價又漲逾3％…CPI攀九個月高點！ 外食、租屋族對通膨很有感

主計總處昨（7）日公布10月消費者物價指數（CPI），由於颱風推升蔬菜及水果價格，加上肉類、外食、房租持續上漲，10月C...

去日本用街口支付掃PayPay 年底前還有加碼！實地走訪對馬島揭現況

鏈通科技（TBCASoft）建立「全球行動支付整合平台」（HIVEX），讓軟銀旗下的日本行動支付龍頭PayPay與街口支付、全支付、玉山銀行等台灣行動支付參與到此平台中，實現行動支付區塊鏈整合，讓台灣旅客赴日旅遊時可在未持有日本帳戶的情況下，直接開啟街口支付等App掃碼PayPay即可結帳。

10月出口翻黑下滑4.5% 財政部：黎明將至…Q4有轉機

財政部昨（7）日公布10月出口381.1億美元，年減4.5%，由紅轉黑。不過財政部表示，出口可用「黎明將至」形容，第4季...

通膨又破3 飆9個月新高

主計總處昨天發布十月消費者物價指數（ＣＰＩ），颱風帶來豪雨導致蔬果價格飆升，肉類及外食、房租也持續上漲，十月ＣＰＩ年增率...

10月翻黑 出口估全年衰退1成

財政部昨天公布海關出進口貿易統計，出口值三八一點一億美元不如預期，負成長百分之四點五；累計今年前十月，出口規模三五五○點...

有高EQ還不夠！想當破碎世界的成功領袖 張忠謀、蔡崇信曝5特質

台積電創辦人張忠謀本周四（9日）將獲頒首屆李國鼎獎，為他再添一項榮耀。日前亞洲協會（Asia Society）在紐約舉辦「破碎世界的領導力」對談，半導體教父張忠謀、中國大陸最大「電商龍頭新掌門」蔡崇信兩位跨世代企業家，對領導力有各自精彩的見解。 張忠謀與蔡崇信當天進行了42分鐘的交流。兩大巨頭詳述他們如何看待當前中美台政經局勢、碎片化的全球經濟、內心的憂慮，並分析領導者的責任。 主持人、花旗私人銀行全球主管劉宏敏犀利詢問：在場與會者，都期待聆聽張忠謀和蔡崇信怎麼看未來領袖（future leaders）。在這個變動且破碎的世界中，成功的年輕領導者，會需要哪些特質與能力？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。