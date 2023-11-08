10月翻黑 出口估全年衰退1成
財政部昨天公布海關出進口貿易統計，出口值三八一點一億美元不如預期，負成長百分之四點五；累計今年前十月，出口規模三五五○點九億美元，衰退幅度百分之十二點九。財政部統計處預期第四季出口將轉為個位數正成長，但全年出口衰退幅度仍有一成，將創八年來最大減幅。
財政部統計處長蔡美娜表示，感覺現在是「黎明將至」，包括台積電法說會在內，多家大廠認為景氣接近底部，第四季出口將轉為正成長，除了低基期因素外，基本面已逐步回穩中。財政部預估十一月出口值落在三七二億美元至三八三億美元間，年增率百分之三至百分之六。
根據統計，十月出口值三八一點一億美元、衰退百分之四點五，主因為全球景氣低緩持續，牽制大多數貨類外銷動能。主要出口貨品中，以資通與視聽產品出口九十億美元、年增百分之卅七點六表現最佳；占出口最大宗的電子零組件出口值一五六點四億美元、衰退百分之七點四。
不過，蔡美娜說，十月電子零組件進口值八十八點五億美元，為歷史第三高水準，且終止連續十四個月下跌，可預期電子零組件出口將在未來三個月內轉正，最快十一月，最慢明年一月即可擺脫連續下跌態勢。
至於我國對主要出口國家表現，十月對美國出口金額七十一點九億美元，創歷年單月新高，年增率百分之十二點一，是五大市場中成長最快速。蔡美娜表示，前十月對美出口五九九點三億美元，今年對美國出超可望刷新歷史紀錄，上看三百億美元。
我國對中國大陸及香港的出口連續十五個月下跌，十月出口值一四一點八億美元、衰退百分之三點六，創下史上第二長的下滑周期，史上最長連續下滑時間是從一○四年二年至一○五年六月，連續負成長十七個月。
蔡美娜指出，出口會在第四季迎來反轉，十一、十二月出口正成長機率相當高，第四季出口將有個位數的正成長；主計總處估全年出口減幅為百分之九點五，差不多就是一成，「我們認為減幅一成已成定局」，將創八年來最大減幅，一○四年出口衰退幅度為百分之十一，推估今年衰退幅度不會超過百分之十一。
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