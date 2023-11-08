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通膨又破3 飆9個月新高

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

主計總處昨天發布十月消費者物價指數（ＣＰＩ），颱風帶來豪雨導致蔬果價格飆升，肉類及外食、房租也持續上漲，十月ＣＰＩ年增率百分之三點○五，再度飆破百分之三，是今年二月以來再見三字頭，也是九個月以來新高。

主計總處官員表示，十月通膨破三，主要是颱風接連影響蔬果價格，屬於短期波動因素，通膨壓力並未變大；除非有特殊因素，十一月ＣＰＩ年增率有很大機率回到百分之三以下。

至於整體物價情勢，主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說，以哈戰爭對原油價格影響有限，加上蔬果逐漸復耕，核心ＣＰＩ漲幅可望逐季縮小。他說，外食費漲幅緩步縮小，「房租仍在百分之二，僵固性很強，要密切注意」，娛樂服務費則因去年基期高，物價壓力會稍微減輕，但ＣＰＩ年增率還是大於二，雖比國外低很多，但ＣＰＩ年增率兩年多來維持高檔，民眾對物價壓力感受深刻。

十月ＣＰＩ較去年同月漲百分之三點○五，其中蔬菜水果受天候影響大漲，分別上漲百分之十二點三二、百分之十四點五五，加上肉類、外食費、油料費、房租、個人隨身用品、娛樂服務、個人照顧服務費及醫療費用價格上漲，惟運輸費及家庭耐久設備等價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬果，除能源後之總指數（核心ＣＰＩ）漲百分之二點四九。

曹志弘說，三六八個查價項目中，八成品項價格比去年十月高，屬於每月至少購買一次的年增率百分之五點五二，明顯大於整體ＣＰＩ年增率，且主要是蔬果、肉類，因此民眾感受特別深。

十七項民生重要物資年漲百分之三點四七，漲幅雖持續趨緩，但外食費年增百分之四點二一，還是處於高檔；房租年增百分之二點二○，也較九月更高，房租漲勢未歇，租屋族負擔加重。

曹志弘表示，十月ＣＰＩ年增率破百分之三，但蔬果漲幅占○點六二百分點，若扣除蔬果，ＣＰＩ年增率為百分之二點四二。他說，七月起月月有颱風豪雨，十月小犬颱風農損災情蔬菜達十四億元，蔬菜價格大漲，農委會最新資料顯示蔬菜批發價格從十月每公斤四十二元，目前約卅三元，十一月菜價應會下跌。

他說，十月油料費上漲百分之四點三四，已較上月下降，以哈戰爭對油價影響有限。此外，台幣進口物價指數繼續下跌，國際農工原物料也下降，雖然台幣貶值，但進口物價指數連續八個月下跌，輸入性通膨明顯減輕。

小犬颱風 指數 外食

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