移民逃難潮？內政部駁斥：嚴正澄清，以正視聽
昨(6)日立法院國防外交委員會有委員質詢時提到「國人因擔心戰爭，導致移民公司業績暴紅」一事，引發關注，內政部強調，依照移民公司陳報營業統計，近5年(107至111年)辦理移出案件，經當地國核准的人數分別為1,077、874、499、469及704人，其中111年704人與疫情前水準相較，並未較高。
官員表示，現在各國邊境解封，有意移民進而諮詢人數可能增加，但截至今年10月底止，戶籍遷出人數僅2萬餘人，整體來看，目前並無國人移出暴量的情形，內政部再次嚴正澄清，以正視聽。
內政部重申，110及111年因疫情因素，國人出境未能在 2 年內返國，依法戶籍會遭遷出，因此人數分別增至18萬及22萬餘人。這些人口原本就在國外，因為疫情因素選擇暫時不入境，後因國境逐步解封，國人陸續返國，截至今年10月底止，戶籍遭遷出人數已下降為2萬1,997人，呼籲外界實不應以偏概全，影響社會穩定。
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