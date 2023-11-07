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新創掛牌管道漸增 台灣成新創考慮IPO地點

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣新創業者近幾年逐漸有股票上市籌資計畫，日本、美國、台灣都是考量地點。台灣的金管會、台灣證券交易所、櫃檯買賣中心也爭取好企業在台掛牌交易。新創慧康生活科技執行長鄧居義也表示，在台灣籌資管道與政策更健全情況下，已考慮在台灣掛牌上市。

鄧居義出身醫生家庭，因為家族健康因素，他創業主打血糖管理App「智抗糖」，協助病患做血糖管理，並串接醫療系統，使醫生可以持續照顧病人協助管理控制血糖。創業十年多，全球擁有百萬用戶，是亞洲最大糖尿病管理平台，跨足美國、日本等市場，股東包括日本第二大產險公司日本損保興亞控股，更與亞培合作，是今年國發會Next Big選出的13家新創國家隊之一。智抗糖目前在全球有超過100萬用戶，並打入美國、日本、南韓等市場。

鄧居義今天出席台杉資本主辦的2023 台灣投資高峰會， 他坦言，除了考慮過被收購外，也計畫進入資本市場。過去兩年很想去日本上市櫃，但今年開始，看到了91APP等企業在台灣掛牌，加上台灣針對新創業者也有創新板，企業融資管道也增加，開始考慮在台灣IPO的可能性，主要是在日本的上市成本也不低，且須在當地設有日語基礎的財務長等團隊。

2015 年正式成立為公司，社群平台業者狄卡科技(Dcard)創辦人暨執行長林裕欽表示， 網路公司會最在意的是創辦團隊如何建立適合的股權結構，對資本市場能夠預期，並讓市場接受，例如 Facebook 的股權設計讓創辦人可以很大膽地做嘗試，但並不是很多資本市場能符合這個條件。另外就是對於Dcard的產業特性，如何跟資本市場溝通，資本市場中懂得公司的用戶多不多。他指出，市場有很多新的板塊，看起來有很多觀念在改變，他會持續關注。

日本 資本市場 創業

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