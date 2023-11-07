集邦：2022年全球通路SSD出貨1.14億台 年衰退10.7％

市調機構集邦科技（TrendForce）研究顯示，有別於2021年上半仍受主控IC短缺的問題阻滯，相關缺料情況已在2022下半年緩解，故2022年通路 SSD 市場恢復正常的供需動態。但在需求低迷影響下，導致2022年全球通路 SSD 出貨量呈現衰退，僅達1.14億台，年減幅度約10.7％。

2022年 SSD 出貨市占率前三大為金士頓（Kingston）、威剛（3260）、雷克沙（Lexar）。金士頓與威剛擁穩固的通路優勢，市占率均較2021年成長；而雷克沙的成長主要因預備上市前積極衝刺營收，而出現逆勢成長；金泰克（Kimtigo）在2022年積極拓展工控、OEM 市場，帶動出貨量及市占率向上；朗科（Netac）除了企業用（Enterprise）SSD 領域屢獲政府訂單，在通路 SSD 市場亦保有競爭力，市占率與排名與2021年持平。

後續名次則變化較大，七彩虹（Colorful）憑藉中國國產主控及國產 NAND Flash 顆粒的成本優勢，出貨量逆勢增長，排名躍升至第六；必恩威（PNY）回歸前十名，以廣泛的國際通路布局力抗市場下行。

台電（Teclast） 出貨市占率與2021年持平，上升至第八名；技嘉（GIGABYTE）受惠於遊戲市場，出貨市占率與排名同樣持平；創見（2451）排名位居第十，主因近年創見力圖專注在工控市場維持少量高毛利的產品別，在消費類市場的策略則傾向保持獲利而非衝刺出貨。

2022年市況雖不佳，前五大通路 SSD 品牌出貨市占率自53％上升至59％。2023年全球總體經濟仍不振，雖然筆電、桌機出貨量受限，不過模組廠原來高價的庫存壓力已能透過持續攤平進貨而逐步壓低，有利於殺價競爭並衝刺出貨。

同時，第3季末整體市場氛圍在 NAND Flash 原廠激進減產後快速反轉，通路 SSD 率先反映成本漲幅，有利持有低價庫存的模組業者保有價格優勢。整體而言，大型通路 SSD 模組品牌挾著龐大的市場量體與資金，無論在漲價或跌價週期都能順利攻占市場，故集邦科技認為，通路 SSD 品牌大者恆大的趨勢仍將持續。

商品推薦