首屆亞洲防詐高峰會11月20日在台登場 聚焦AI詐騙

亞洲詐騙升溫，全球防詐聯盟GASA今天宣布將與創始成員Gogolook走著瞧，自11月20日起連2天在台灣共同主辦首屆亞洲防詐高峰會，以「扭轉亞洲詐騙潮」為核心，聚焦人工智慧（AI）詐騙對資訊安全及各產業營運的衝擊。

信任科技服務商Gogolook發布新聞稿說明，亞洲防詐高峰會將透過實體與線上混合方式進行，邀請台灣、泰國、馬來西亞、菲律賓、日本與新加坡等國的執法單位、企業、學者及非營利機構代表，分享各地最新詐騙趨勢與因應策略，創造跨國、跨界、跨部門的對話與交流機會，主動遏阻詐騙在亞洲滋生。

根據GASA（Global Anti-Scam Alliance）與Gogolook共同針對亞洲11個地區、超過2萬名受訪者的調查顯示，超過50%的民眾每週至少接觸到1次詐騙，凸顯亞洲是詐騙升溫最快的地區之一。完整的調查結果將統整於「亞洲詐騙調查報告」，在亞洲防詐高峰會中正式發布。

GASA執行董事亞伯拉罕（Jorij Abraham）表示，舉辦於葡萄牙里斯本的防詐高峰會剛落幕，創下有史以來最高的參與人數。隨著亞洲地區詐騙情勢升溫，GASA期待透過首次亞洲防詐高峰會創造更多合作契機，吸引更多政府機構、企業和非營利組織關注，避免全球消費者落入詐騙陷阱。

擔任GASA董事的Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰說，GASA歷經4年的努力，歐美地區的高峰會已吸引各國執法機構及參議員，以及Meta、Google、Amazon等跨國企業高層參與，本次的亞洲防詐高峰會將是通力扭轉亞洲詐騙潮的開始。

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