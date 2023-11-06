中油爭取明年增資未獲政院支持 台電卻拿到千億元…經長這麼說

中油和台電在這兩年扮演「物價消波塊」角色，電價及油價都凍漲，造成巨幅虧損。政院決定明(2024)年增資台電千億元，中油董事會通過爭取增資但未獲支持。經濟部長王美花今（6）日在立法院經濟委員會表示，經濟部會持續關注台電、中油，務必讓這兩家國營事業穩定經營。

經濟部長王美花、中油董事長李順欽、自來水公司董事長李嘉榮今日赴立法院經濟委員會就113年營業預算報告。民進黨籍立委邱志偉質詢，中油董事會通過要爭取增資，為何經濟部同意台電增資，卻未支持中油增資？

王美花表示，政府是中油唯一股東，對於思考如何讓中油和台電穩定經營，最後是同意台電增資，中油LNG是賣給台電發電，讓中油以市價賣給台電，藉此方式紓緩中油虧損。她強調，會在中油和台電之間做一些協調。

中油董事長李順欽表示，中油去年虧損2,144億元，今年9月底稅後淨損140.3億元，預計今年全年虧損300多億元。今年中油虧損之所以縮小，主要是天然氣價格有較明顯回跌。

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