綠電信保 助風電商取得融資
經濟部綠電信保機制預計年底上路，離岸風場與國內企業簽訂購售電合約（ＣＰＰＡ），若國內企業因營運出狀況致無法依約購電時，這段空窗期綠電將由台電以近五年平均迴避成本，即每度二點二九元價格收購。此舉將有助於三之一期、三之二期的離岸風電開發商順利取得融資。
為協助國內大型企業與離岸風電開發商簽訂購售電合約，經濟部設計綠電信保機制，若企業中途無法繼續履行ＣＰＰＡ，將啟動代償，代償最長一點五年，亦即開發商應盡快在一點五年內找到下一個買家，在一點五年的空窗期間搭配台電以每度二點二九元平均迴避成本收購綠電。
簡言之，就是由國發會融保基金、承作公股銀行和台電公司三方，分攤開發商在空窗期間的電費收入損失。
透過這個機制，一方面擔保國內企業購電履約，一方面協助開發商能取得融資，確保空窗期間開發商收入不會斷炊。
而針對離岸風電區塊開發三之二期選商規則，開發商建議，競比價格改以近五年平均迴避成本取代原草案的零元，以利融資。能源署官員表示，開發商關切融資取得，實際上是要靠賣給民間企業購售電合約，而綠電信保機制將會處理此議題，「若綠電信保機制有處理，選商規則最低比價格則不調整」。
經濟部規畫ＣＰＰＡ綠電信保機制，就是在確保空窗期間，開發商還能持續營運，並因此於開發階段取得融資。
購電企業須繳保費給承作的公股銀行，由銀行提供履約擔保，銀行會再向融保中心申請融資保證，也就是「再保險」的概念，並由中國輸出入銀行負責執行，最高保證額度為八十億元，保證成數最高八成，期限最長為廿年。
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