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離岸風電 擬提高國產化總分

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部主導離岸風電塊開發第二期（三之二期）選商規則進入最後拍板階段。據了解，回應開發商訴求，國產化總分擬提高至一一五分，門檻仍訂在七十分。競比價格最低價則擬維持原案零元。開發商建議最低競比價格改以「近五年平均迴避成本」，以利融資，經濟部初步認為將在綠電信保機制另做處理，不必在選商規則、競標風場開發權階段處理。

經濟部官員說，三之二期選商規則「拖愈久愈不利」，預訂最快本周內邀集開發商舉行第二次說明會，再給業者幾天時間反映意見，預訂本月中下旬公告定案，以讓開發商盡快備標，最快明年四月投標。

離岸風電三之二期選商規則一波多折，能源署於九月廿七日公布草案後，開發商紛紛提出意見，並於上周一與經長王美花座談時提出多項建議，包括提高競比價格下限、調增加技術、財務能力作為同價格競比排序依據、產業關聯方案應提高總分及降低門檻、給予併網時程十二個月彈性緩衝及增列行政契約不可抗力或不可歸責、損害賠償應以履約保證金總額為上限等。

經濟部內部研究後已有初步的方向，首先是業界最關切的國產化議題，開發商建議國產化總分提高至一四○分並降低門檻分數至五十分，以取代原草案一百分／七十分。對此，王美花拍板七十分門檻不變，但朝總分拉高方向規畫。據了解，海纜進一步拆分細項、調整配分，三之一期加分項目如葉片材料及海事工程三大主力船舶納入，國產化總分擬提高至一一五分。

其次，原草案價比競格區間訂為「每度二點四九元至零元」之間，開發商訴求，競比價格下限改以近五年平均迴避成本（台電購買或生產「非再生能源」的年平均成本，目前為每度二點二九元），以利融資；經過研究後，能源署擬維持原案零元。開發商關切的融資議題，將在綠電信保機制處理。

官員說，競比價格下限改以近五年平均迴避成本是「假議題」。因為對開發商來說，用零元代入，財務模型跑不出來，改用二點二九元代入，財務模型一樣很難看，因為開發商營運風場的成本及售電價格約在四元至五元間。簡言之，為了拿到風場開發權，業者競標都會採最低價格，不論是訂零元或是二點二九元，都是一樣的結果，不影響競標及評選結果。

至於開發商主張保留併網有十二個月寬限期、以及增列行政契約不可抗力或不可歸責等，官員表示，這兩項有衝突之處，建議開發商想清楚；若無新的意見，經濟部擬維持原案。

門檻 財務

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