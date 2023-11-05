3-2期選商規則將拍板！風電商提六訴求 僅「這一項」經濟部點頭

經濟部主導離岸風電塊開發第二期（3-2期）選商規則進入最後拍板階段。據了解，回應開發商訴求，國產化總分擬提高至115分，門檻仍訂在70分。競比價格最低價則擬維持原案0元。開發商建議最低競比價格改以「近五年平均迴避成本」，以利融資，經濟部初步認為將在綠電信保機制另做處理，不必在選商規則、競標風場開發權階段處理。

經濟部官員表示，3-2期選商規則「拖愈久愈不利」，預訂最快本周內邀集開發商舉行第二次說明會，再給業者幾天時間反映意見，預訂11月中下旬公告定案。讓開發商盡快備標，最快明(2024)年4月投標。

離岸風電3-2期選適規則一波多折，能源署於9月27日發布草案後，開發商紛紛提出意見，並於上周一與經長王美花座談時提出多項建議：包括提高競比價格下限、調增加技術、財務能力作為同價格競比排序依據、產業關聯方案應提高總分及降低門檻、給予併網時程12個月彈性緩衝及增列行政契約不可抗力或不可歸責、損害賠償應以履約保證金總額為上限等等。

經濟部內部研究後已有初步的方向。首先是外界最關切的國產化議題，開發商明確建議國產化總分提高至140分並降低門檻分數至50分，以取代原草案70分/100分。對此，王美花已拍板，70分門檻不變，但朝總分拉高方向規劃。據了解，海纜進一步拆分細項、調整配分，3-1期加分項目如葉片材料及海事工程3大主力船舶納入，國產化總分擬提高至115分。

其次，原草案價比競格區間訂為「每度2.49元至0元」之間，開發商訴求，競比價格下限改以近五年平均迴避成本（即為2.29元／度），以利融資；但經過研究後，能源署擬維持原案0元。開發商關切的融資議題，將在綠電信保機制處理。

官員解釋，競比價格下限改以近五年平均迴避成本，是「假議題」。對開發商來說，用0元代入，財務模型跑不出來；但改用2.29元代入，財務模型一樣很難看，因為開發商營運風場的成本及售電價格約在4元至5元間。簡言之，為了拿到風場開發權，業者競標都會採最低價格，不論是訂0元或是2.29元，都是一樣的結果，根本不影響競標及評選結果。

至於開發商主張保留併網有12個月寬限期、以及增列行政契約不可抗力或不可歸責等，經濟部官員表示，這兩項有衝突之處，建議開發商想清楚；若無新的意見，經濟部擬維持原案。

針對損害賠償以履約保證金總額為上限，經濟部將明確回絕，主要是因為經濟部只負責招商、訂選商規則，若開發商經營不下去，當然沒收履約保證金。但開發商在施工期間造成另外損害，例如海污，則有海污法規定及罰則，這部分絕不涵蓋在履約保證金。

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