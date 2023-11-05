賴清德拋桃竹苗大矽谷規劃 經濟部指可從六大面著手

民進黨總統候選人賴清德今提出桃竹苗大矽谷規劃，經濟部、國科會今（5）日晚間皆發新聞稿表示力挺。經濟部表示，將以產業進化、基建強韌雙管齊下協助，包括研發、人才、材料設備、循環經濟、水源、電力等6大面向，持續維持台灣、尤其是桃竹苗科技發展的國際競爭力。國科會指出，由竹科往北往南延伸，預計可帶動產業投資新興製程及相關應用，預估至少增加1兆產值。

國科會表示，桃竹苗地區因竹科四十多年來的發展優勢，產業上中下游供應鏈完整，已成為國際半導體產業聚落重鎮。竹科2022年產值已達1.61兆元，就業人數達17萬6千人，往南北延伸預計可帶動產業投資新興製程及相關應用，預估至少增加1兆產值，就業人數可望突破20萬人。

經濟部表示，包括半導體在內的台灣科技產業，不僅是台灣經濟的進步引擎，也已成為世界供應鏈的關鍵，持續協助產業進步，是經濟部每天都在努力的任務。經濟部也規劃採取產業進化、基建強韌雙管齊下協助，包括研發、人才、材料設備、循環經濟、水源、電力，六大面向，持續維持台灣，尤其是桃竹苗科技發展的國際競爭力。

第一，在產業科技研發上，晶圓代工的優勢要繼續維持，也要避免IC設計的成熟製程遭遇低價競爭，因此將透過與國科會合作的「晶創台灣」方案，當中特別針對晶片產業提供「前瞻技術開發」，以及「商品化進程」，加速協助業者佈局先進製程與AI、高速運算等高值化領域的關鍵運用，維持我國在先進製程及特殊製程的優勢地位。

第二，在人才方面，經濟部也與教育部持續合作，推動半導體學院，到目前為止已有60家企業參與，並成立6所半導體研究學院，每年可培育約600位高階半導體人才。經濟部也與業者合作，針對既有的從業人員，無論在職與否，提供培訓短期課程，成為產業人才的就業後加值。後續將與業界繼續合作，把半導體學院的成功經驗持續複製在其他業別上。

第三，加強材料在地生產、設備強化認證，讓台廠持續打進國際供應鏈。經濟部透過A+計畫，持續吸引關鍵設備及材料外商來台投資，包括信越化學、默克、昭和電工等都已來台投資；同時也透過主題式研發補助，協助業者就先進封裝、檢測等設備，通過客戶的採購驗證。相關政策有助於提供在地生產韌性，國內廠商供應商機，後續將聚焦異質整合設備，持續拉高設備自主率。

第四，協助半導體產業邁向循環經濟。目前半導體產業的廢棄物多為化學品廢棄物，國科會及環境部已有廢棄物管理及資源化行動方案，讓相關廢棄物約9成進入循環體系，後續除了科管局與園區內廠商打造資源循環中心，達到減碳、降低事業廢棄物的去化及清理風險外，經濟部也會協助媒合循環經濟業者與科技業者合作，把握「轉廢為用」的商機，減少環境負擔，也增加就業機會。

第五，在桃竹苗的水源供給部分，近年來透過前瞻基礎建設及相關計畫，拉高桃竹苗水源供給大於需求的總量，截至2023年，備援量已拉高到每日11.5萬立方公尺。考量後續桃竹苗科技業持續投資需求，政策目標將在不排擠民眾用水下，透過科技造水、調度量能、再生使用、伏流水等投資，減少對降雨及地表水的依賴。包括第二條桃竹幹管計畫，新竹海淡廠規劃，都會持續推動。

最後，在區域電力的規劃上，不僅要維持充足電源供應，近年來蔡總統核定1700萬瓩大型新機組，保持當前電力供應充足，包括各界關注的晚間供電皆可維持7-10％的穩定狀況，也因應國際供應鏈對再生能源需求，「不僅電要夠用，還要夠綠」，發展供大於需，且價格具有國際競爭力的綠電，仍是後續發展重點。此外在桃竹苗區域電網安全上，包括超高壓變電所因應航空城計畫及龍科三期規劃，以及寶山二期、苗栗用電所需的超高壓變電所及開閉所，也將列入長期電網安全的擴建計畫。

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