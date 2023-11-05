碳權交易 台積投入布局

碳交易箭在弦上，台積電也投入碳權布局，據悉，台積電今年7月已首度取得環境部官方核發的國內碳權共約57萬噸，數量雖不多，但也宣告「護國神山」在未來國內碳權交易戰場並不缺席。

台積電是在2020年11月經當時環保署審查通過三廠區的抵換專案，今年7月，再由環保署通過核發減量額度（俗稱碳權），這是台積電首度向環保署申請碳權，格外受到矚目。

台積電三廠區首次申請碳權，監測期間自2020年11月至2021年底，三廠區分別獲核發29萬噸、25萬噸、2萬噸，合計約57萬噸，數量不算多，主要減量方法是透過溫室氣體破壞處理設備。

圖／經濟日報提供

近年碳權成為企業顯學，台積電也曾公開呼籲政府，儘快建立碳交易平台，台灣碳權交易所已於8月成立，接下來就等環境部各項子法到位，企業界期待的國內碳交易制度即將開張。

早在氣候法三讀前，原本的溫管法就有設計「抵換專案」，讓有需求企業申請抵換專案並據以執行，再來申請核發碳權，過去以台電最常提出專案並申請額度，在交易平台尚未建立前，多數核發的碳權用於自身環評抵換需求。

根據環境部統計，已註冊通過的抵換專案共93案，其中有31案已核發碳權約2,437萬噸，其中就包含台積電的57萬噸。已註銷使用的共682萬噸，換言之，目前尚未使用的碳權還有約1,755萬噸。

在碳交所平台成立後，尚未使用的1,755萬噸未來都可進入平台交易，可說是碳市場的活水，不過環境部先前曾評估大約僅100萬噸會進入市場交易，剩餘多會惜售，用於自身環評抵換。

台積電此次獲核發57萬噸碳權，業界認為，未來用在自己碳中和或環評抵換機率較高，由於台積電減碳壓力大，碳權自己用都不夠，未來將是碳權的重要需求方。

除台積電外，歷年來包含中鋼、日月光等企業，也都有申請抵換專案、獲核發碳權。

環境部表示，未來碳交易平台上路後，鼓勵持有碳權額度的企業，可在碳交所上架碳權，不過實際仍要取決於申請者意願，盡量鼓勵到碳交所交易，或是進入增量抵換因應其額度需求。

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