碳權交易 台積投入布局

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導
台灣才剛成立碳權交易所，相關碳費制定及交易法規也還沒公布，要與國際碳市場接軌，仍有一段路要走。圖／聯合報系資料照片
台灣才剛成立碳權交易所，相關碳費制定及交易法規也還沒公布，要與國際碳市場接軌，仍有一段路要走。圖／聯合報系資料照片

碳交易箭在弦上，台積電也投入碳權布局，據悉，台積電今年7月已首度取得環境部官方核發的國內碳權共約57萬噸，數量雖不多，但也宣告「護國神山」在未來國內碳權交易戰場並不缺席。

台積電是在2020年11月經當時環保署審查通過三廠區的抵換專案，今年7月，再由環保署通過核發減量額度（俗稱碳權），這是台積電首度向環保署申請碳權，格外受到矚目。

台積電三廠區首次申請碳權，監測期間自2020年11月至2021年底，三廠區分別獲核發29萬噸、25萬噸、2萬噸，合計約57萬噸，數量不算多，主要減量方法是透過溫室氣體破壞處理設備。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

近年碳權成為企業顯學，台積電也曾公開呼籲政府，儘快建立碳交易平台，台灣碳權交易所已於8月成立，接下來就等環境部各項子法到位，企業界期待的國內碳交易制度即將開張。

早在氣候法三讀前，原本的溫管法就有設計「抵換專案」，讓有需求企業申請抵換專案並據以執行，再來申請核發碳權，過去以台電最常提出專案並申請額度，在交易平台尚未建立前，多數核發的碳權用於自身環評抵換需求。

根據環境部統計，已註冊通過的抵換專案共93案，其中有31案已核發碳權約2,437萬噸，其中就包含台積電的57萬噸。已註銷使用的共682萬噸，換言之，目前尚未使用的碳權還有約1,755萬噸。

在碳交所平台成立後，尚未使用的1,755萬噸未來都可進入平台交易，可說是碳市場的活水，不過環境部先前曾評估大約僅100萬噸會進入市場交易，剩餘多會惜售，用於自身環評抵換。

台積電此次獲核發57萬噸碳權，業界認為，未來用在自己碳中和或環評抵換機率較高，由於台積電減碳壓力大，碳權自己用都不夠，未來將是碳權的重要需求方。

除台積電外，歷年來包含中鋼、日月光等企業，也都有申請抵換專案、獲核發碳權。

環境部表示，未來碳交易平台上路後，鼓勵持有碳權額度的企業，可在碳交所上架碳權，不過實際仍要取決於申請者意願，盡量鼓勵到碳交所交易，或是進入增量抵換因應其額度需求。

台積電 環保 環評

延伸閱讀

經濟部長王美花回鄉首次跑水 王惠美再提台積電來彰化

除了台積電還有啥？網點名台灣「這些產業」成未來亮點

他憂進台積是「自廢武功的開始」？ 網勸別想太多：薪水已是外面天花板

首筆碳權 最快年底碳交所上架

相關新聞

碳權交易 台積投入布局

碳交易箭在弦上，台積電也投入碳權布局，據悉，台積電今年7月已首度取得環境部官方核發的國內碳權共約57萬噸，數量雖不多，但...

我出口恐再翻黑 年減3%

財政部7日將公布最新進出口統計，按季節走勢推估10月出口規模約落在387億至399億美元間，與去年同期比較，將呈年減3%...

台灣168／再生能源發電占比將達10%

政府推動能源轉型成果豐碩，再生能源設置容量從2016年的1.9GW，到今(2023)年8月的13.9GW，已大幅增加七倍...

每周一勢／我研發金額2021年突破8,000億元

在半導體相關產業鏈研發力道推升下，我國研發金額2020年成長到7,188億元，年增8.8%，2021年延續成長趨勢，金額...

獲碳權／企業新舊制轉軌 二面向評估

企業獲取碳權，目前舊制「抵換專案」、新制「自願減量專案」兩制並行，不過給予企業兩年時間轉軌，可申請從舊制轉到新制。環境部...

上月CPI年增率 逼近3%

行政院主計總處7日將公布10月物價調查結果。由於10月初受到小犬颱風影響，再次推升蔬果價格，又加上10月7日爆發巴勒斯坦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。