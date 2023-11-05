台電：協和以氣換油 溫室氣體減半

各黨總統參選人陸續公布的能源政策，肯定再生能源及低碳燃氣橋接的功能；台電指出，協和電廠更新計畫也在環評程序中，可減空汙、減碳，盼各界大力支持。

協和電廠改建（四接）由於涉及填海造陸，環評審查過程中衝突不斷，已經過五次專案小組初審會議，至今仍卡關，在環保署升格環境部後，至今尚未召開第六次初審會議。

台電指出，近年除與民間合作擴大再生能源，也加速興建燃氣機組，目前供應北北基地區重要電源的協和電廠更新計畫也在進行環評當中，以氣換油後不僅空汙減排百分之九十六、溫室氣體亦減量百分之五十二。

台電指出，近年來政府、民間與台電致力投入綠電設施建置，再生能源裝置容量已大幅增加。

根據能源署統計，截至今年九月底，光電裝置容量累積超過一一五五萬瓩，風電達二五八點三萬瓩，相較二○一六年九月，光電僅一百萬瓩，風電僅六十八點二萬瓩，已分別成長為當時的十一倍與三點七倍以上。

台電指出，近年我國發電量雖呈現上升趨勢，電力排碳係數則逐漸下降，電力排碳係數已自二○一七年每度○點五五四公斤，降至去年每度○點四九五公斤，每度電的排碳量逐步降低。

台電表示，透過綠能優先、燃氣搭配，全火力電廠整體空汙排放量已從二○一六年約十點七萬公噸，降至二○二二年約四點二萬公噸，削減率已達六成。

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